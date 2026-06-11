Čistilica HAKO CITYMASTER 1800 iz 2004. godine nudi se po početnoj cijeni od 5.500 eura, kao i kosilica "TORO GRANDMASTER 4000 D" iz 2005. godine po početnoj cijeni od 5.500 eura. Mješalica IMMER ZM5 iz 2022. godine nudi se po početnoj cijeni od 2.500 eura. IVECO Minibus iz 2003. godine nudi se po početnoj cijeni od 2.500 eura, a autobus SETRA S 319 UL iz 1999. godine nudi se po početnoj cijeni od 12 tisuća eura.