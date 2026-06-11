VIĐENO-KUPLJENO
FOTO / Od mješalice preko automobila do autobusa: Uskoro javna dražba vozila, C5 već od 200 eura
U subotu, 13. lipnja, na lokaciji Biljevec 77, 42243, Maruševec, Varaždin skladište vozila Hudek – Trgotrans d.o.o., od 9 sati održat će se javna dražba vozila.
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Vozila se mogu pregledati u petak, 12. lipnja od 9 do 13 sati, na lokaciji Biljevec 77, 42243 Maruševec.
Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10 posto početne cijene za svako vozilo odnosno minimalno 100 eura po vozilu. Jamčevine se mogu uplatiti u gotovini prilikom pregleda vozila.
Od mješalice do autobusa
Između ostalog, u ponudi je CASE 590 MPS KOMBINIRKA iz 2003. godine, kojem je početna cijena 12 tisuća eura. Nudi se i TEREX/MANITOU TLB 844Sx4 KOMBINIRKA iz 2018. godine s početnom cijenom 24 tisuće eura. Početna cijena JPC KV 12 MINI BAGERA iz 2024. godine je 2.200 eura, dok je početna cijana Takeuchi TB 216, Bagera s prikolicom, s hidrauličnim čekićem, s korpama iz 2019. godine 18 tisuća eura.
Čistilica HAKO CITYMASTER 1800 iz 2004. godine nudi se po početnoj cijeni od 5.500 eura, kao i kosilica "TORO GRANDMASTER 4000 D" iz 2005. godine po početnoj cijeni od 5.500 eura. Mješalica IMMER ZM5 iz 2022. godine nudi se po početnoj cijeni od 2.500 eura. IVECO Minibus iz 2003. godine nudi se po početnoj cijeni od 2.500 eura, a autobus SETRA S 319 UL iz 1999. godine nudi se po početnoj cijeni od 12 tisuća eura.
Audi Q7 prodaje se za početnu cijenu od pet tisuća eura, dok je Audi A6 iz 2011. u ponudi za početnu cijenu od osam tisuća eura. CITROEN C5 u ponudi je za početnu cijenu od 200 eura.
Sve početne cijene u tablici izražene su bez poreza (PDV 25%).
Cijelu ponudu pogledajte OVDJE.
Vozila su neispitana, moguće neispravna
Tijekom javne dražbe početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 50 eura. Ukoliko izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća 10 posto (od izlicitirane cijene) dodatne jamčevine.
Osoba koja izlicitira određeno vozilo dužna je u roku tri radna dana, a najkasnije do 17.06.2026., uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje, te gubi pravo na povrat jamčevine. Ako se uplaćeno vozilo ne preuzme do 17.06.2026. naplaćuje se ležarina u iznosu od 15€ za svaki naredni dan po vozilu.
Vozila su neispitana, moguće neispravna ili nekompletna, prodavatelj ne jamči za ispravnost kilometraže na vozilima, a prodaja vozila se provodi po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
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