iščupala pedesetak borova
FOTO / Pijavica uništila kamp na Lošinju: Jedna ozlijeđena osoba hitno operirana
Dvije osobe ozlijeđene u pijavici koja je u nedjelju ujutro zahvatila kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju, primljene su u riječku bolnicu, gdje je jedna hitno operirana dok je druga otpuštena na kućno liječenje.
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Iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka su na upit o ozljedama i stanju dvoje ozlijeđenih odgovorili kako su dvije osobe zaprimljene u Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Rijeka.
"Po učinjenoj obradi, stabilizaciji i liječenju te verificiranim ozljedama, jedna osoba je podvrgnuta hitnom operativnom zahvatu nakon čega je zaprimljena u jedinicu intenzivnog liječenja. Druga osoba je otpuštena na daljnje kućno liječenje i njegu,“ naveli su iz riječke bolnice.
Iz Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije ranije su izvijestili su da su ozlijeđena dva gosta koji su prebačeni helikopterom u riječki KBC.
Pijavica je kroz kampove prošla u nedjelju oko 4,30 sati te je iščupala pedesetak borova koji su popadali na automobile, kamp prikolice i šatore, naveli su vatrogasci.
Na terenu su bila 22 vatrogasca sa šest vozila.
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