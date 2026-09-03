FOTO / Pogledajte novu poštansku marku: Voda - zajednička odgovornost svakog od nas i svih nas

"U vremenu sve izraženijih klimatskih promjena i rastućih potreba društva Hrvatske vode, u suradnji s mjerodavnim ministarstvom i partnerima, provode brojne infrastrukturne projekte kojima se unaprjeđuje sigurnost građana, štite životi i imovina i stvaraju preduvjeti za gospodarski razvoj i kvalitetniji život diljem Hrvatske. Jer očuvanje voda nije zadaća samo jedne institucije ili jedne struke, nego zajednička odgovornost svakog pojedinca i cijelog društva. Ulaganjem u znanje i poticanjem novih generacija stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj sustava koji će uspješno odgovoriti na izazove budućnosti."