VELIKA OBLJETNICA
FOTO / Pogledajte novu poštansku marku: Voda - zajednička odgovornost svakog od nas i svih nas
Hrvatska pošta stavit će u optjecaj 7. rujna novu prigodnu poštansku marku "150 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj" u spomen na 7. rujna 1876. kada je osnovano Društvo za regulaciju rijeke Vuke na čijem je čelu bio veliki vizionar, državnik i promicatelj napretka, biskup Josip Juraj Strossmayer.
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Taj se datum ujedno drži početkom organiziranog, uspješnog, održivog i odgovornog upravljanja u našoj zemlji jednim od najvrjednijih prirodnih resursa – vodom.
Autor marke nominalne vrijednosti označene slovnom oznakom A zagrebački je dizajner Dean Roksandić, a marka je otisnuta tehnikom višebojnog ofseta u 25.000 primjeraka u arcima od 20 maraka. Izdanje prati i prigodna omotnica prvog dana (FDC).
"Obilježavanje stoljeća i pol organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj prilika je za odavanje priznanja bogatoj tradiciji hrvatskoga vodnoga gospodarstva i njegovoj iznimnoj ulozi u razvoju države i očuvanju njezina identiteta. Tijekom proteklih stoljeća i pol sustav organiziranog upravljanja vodama razvijao se zahvaljujući znanju, predanosti i stručnosti brojnih naraštaja inženjera, stručnjaka i radnika hrvatskoga vodnoga gospodarstva", navode iz Hrvatske pošte te dodaju:
"U vremenu sve izraženijih klimatskih promjena i rastućih potreba društva Hrvatske vode, u suradnji s mjerodavnim ministarstvom i partnerima, provode brojne infrastrukturne projekte kojima se unaprjeđuje sigurnost građana, štite životi i imovina i stvaraju preduvjeti za gospodarski razvoj i kvalitetniji život diljem Hrvatske. Jer očuvanje voda nije zadaća samo jedne institucije ili jedne struke, nego zajednička odgovornost svakog pojedinca i cijelog društva. Ulaganjem u znanje i poticanjem novih generacija stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj sustava koji će uspješno odgovoriti na izazove budućnosti."
Novu marku potražite od 7. rujna u poštanskim uredima ili na www.epostshop.hr.
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