i dalje je aktivan
FOTO / Pogledajte prizore s Visa: Iscrpljeni vatrogasci nakon cjelonoćne borbe s velikim požarom
Veliki požar otvorenog prostora, koji je u nedjelju kasno navečer izbio na predjelu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu, gasi 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć četiri kanadera i pojačanja s kopna zbog širenja vatre, izvijestio je u ponedjeljak Županijski vatrogasni operativni centar.
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Požar je evidentiran u 22.29, a odmah nakon dojave na teren su upućene sve raspoložive vatrogasne snage operativnog područja Vis.
Na intervenciji sudjeluju vatrogasci DVD-a Komiža i DVD-a Vis. DVD Komiža angažirao je devet vozila i 35 vatrogasaca, a DVD Vis šest vozila i 35 vatrogasaca, pa je na požarištu ukupno 15 vozila i 70 vatrogasaca.
Požar se i dalje vodi kao aktivan, a gašenje otežava širenje vatre otvorenim prostorom i suha vegetacija.
U pomoć su u ponedjeljak u 5.40 upućena tri kanadera, dok je četvrti zrakoplov u dolasku i bit će uključen u gašenje.
Po odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika, na Vis će prvim trajektom iz Splita biti upućena i vatrogasna ispomoć s kopna. Prema planu, u 11 sati iz trajektne luke Split prema otoku kreće osam vozila i 34 vatrogasca.
Za sada nema informacija da su u požaru ugrožene ili oštećene kuće i drugi objekti.
Veliki požar još nije pod nadzorom, a umorni vatrogasci od sinoć neprestano rade na njegovu gašenju.
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