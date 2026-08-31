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tek puštene u rad

FOTO / Pokretne stepenice u Importanne centru malo rade, malo ne rade. Za sve je kriv gumb?

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31. kol. 2026. 12:11
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Importanne. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Pokretne stepenice kod Importanne centra u petak su puštene u pogon nakon više od dvije godine.

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No, istog dana ponovno su stale, a to se ponovilo nekoliko puta i tijekom vikenda.

U posljednja četiri dana, pokretne stepenice malo rade, malo ne rade. Ako je vjerovati informacijama koje se mogu čuti problem nije u ispravnosti, nego u sigurnosnim prekidačima koje netko "slučajno" aktivira, nakon čega je potrebno ručno resetirati stepenice.

Importanne. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Iz Grada Zagreba su prije nekoliko dana za tportal kratko poručili da "postoji mogućnost da je netko nenamjerno aktivirao sigurnosni gumb, no u međuvremenu je pozvan ovlašteni servis koji će utvrditi točan uzrok događaja."

Riječ je o važnom pješačkom koridoru koji spaja autobusni terminal ZET-a i Glavni kolodvor s Trgom Ante Starčevića na kojem prometuju brojne tramvajske linije.

Importanne. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

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Teme
importanne centar pokretne stepenice zagreb

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