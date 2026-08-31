tek puštene u rad
FOTO / Pokretne stepenice u Importanne centru malo rade, malo ne rade. Za sve je kriv gumb?
Pokretne stepenice kod Importanne centra u petak su puštene u pogon nakon više od dvije godine.
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No, istog dana ponovno su stale, a to se ponovilo nekoliko puta i tijekom vikenda.
U posljednja četiri dana, pokretne stepenice malo rade, malo ne rade. Ako je vjerovati informacijama koje se mogu čuti problem nije u ispravnosti, nego u sigurnosnim prekidačima koje netko "slučajno" aktivira, nakon čega je potrebno ručno resetirati stepenice.
Iz Grada Zagreba su prije nekoliko dana za tportal kratko poručili da "postoji mogućnost da je netko nenamjerno aktivirao sigurnosni gumb, no u međuvremenu je pozvan ovlašteni servis koji će utvrditi točan uzrok događaja."
Riječ je o važnom pješačkom koridoru koji spaja autobusni terminal ZET-a i Glavni kolodvor s Trgom Ante Starčevića na kojem prometuju brojne tramvajske linije.
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