napokon!
FOTO / Kraj agonije: Pokretne stepenice u Importanne centru opet u funkciji
Pokretne stepenice zagrebačkog Importanne centra nakon su u funkciji.
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Radovi su krenuli još u rujnu prošle godine, a puštanje u rad pokretnih stepenica u četvrtak je najavio zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet.
Još prije početka radova stepenice lani nisu radile dulje od godinu dana zbog spora Importanne centra i Grada Zagreba.
Međutim, nakon što je on razriješen, globalne napetosti neočekivano su utjecale na tijek radova koji su trebali biti dovršeni u veljači ove godine.
Naime, nove stepenice morale su putovati iz Kine do luke u Rijeci morskim putem, a kako zbog rata SAD-a i Irana te svih problema na Bliskom istoku brod nije mogao ići uobičajenom rutom, nego znatno duljom, preko rta Dobre nade na samom jugu afričkog kontinenta, stigle su u Zagreb tek početkom lipnja, prenosi tportal.
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