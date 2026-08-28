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FOTO / Kraj agonije: Pokretne stepenice u Importanne centru opet u funkciji

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28. kol. 2026. 09:06
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okretne stepenice kod Importane centra su povnovno u pogonu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Pokretne stepenice zagrebačkog Importanne centra nakon su u funkciji.

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Radovi su krenuli još u rujnu prošle godine, a puštanje u rad pokretnih stepenica u četvrtak je najavio zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet.

Još prije početka radova stepenice lani nisu radile dulje od godinu dana zbog spora Importanne centra i Grada Zagreba.

okretne stepenice kod Importane centra su povnovno u pogonu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Međutim, nakon što je on razriješen, globalne napetosti neočekivano su utjecale na tijek radova koji su trebali biti dovršeni u veljači ove godine.

Naime, nove stepenice morale su putovati iz Kine do luke u Rijeci morskim putem, a kako zbog rata SAD-a i Irana te svih problema na Bliskom istoku brod nije mogao ići uobičajenom rutom, nego znatno duljom, preko rta Dobre nade na samom jugu afričkog kontinenta, stigle su u Zagreb tek početkom lipnja, prenosi tportal.

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Teme
importanne centar pokretne stepenice zagreb

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