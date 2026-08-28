FOTO / Kraj agonije: Pokretne stepenice u Importanne centru opet u funkciji

Naime, nove stepenice morale su putovati iz Kine do luke u Rijeci morskim putem, a kako zbog rata SAD-a i Irana te svih problema na Bliskom istoku brod nije mogao ići uobičajenom rutom, nego znatno duljom, preko rta Dobre nade na samom jugu afričkog kontinenta, stigle su u Zagreb tek početkom lipnja, prenosi tportal.