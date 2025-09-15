Oglas

Državni inspektorat

FOTO / Povlači se omiljeni slatkiš: Kod djece može izazvati gušenje

N1 Info
15. ruj. 2025. 14:22
bomboni, slatko, slatkiši
Otežano žvakanje ovog slatkiša može predstavljati rizik od gušenja kod male djece.

Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Žele voćni štapići, Cozzo jelly sticks fruit flavor 100 g i jelly sticks fruit flavor 240 g, najbolje upotrijebiti do 1. 4. 2026. godine. 

Navode da je utvrđeno prisustvo aditiva E407, koji utječe na tvrdoću proizvoda i otežano žvakanje, što može predstavljati rizik od gušenja kod male djece prilikom konzumacije.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

zele bomboni
DIRH

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Heuschen & Schrouff – Oriental Foods Trading B.V., Langraaf, Nizozemska

Maloprodaja: ASIA PROJECT d. o. o., Zagreb

Zemlja podrijetla: Malezija

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s prethodno navedenim podacima.

