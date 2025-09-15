FOTO / Povlači se omiljeni slatkiš: Kod djece može izazvati gušenje

Otežano žvakanje ovog slatkiša može predstavljati rizik od gušenja kod male djece.
Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Žele voćni štapići, Cozzo jelly sticks fruit flavor 100 g i jelly sticks fruit flavor 240 g, najbolje upotrijebiti do 1. 4. 2026. godine.
Navode da je utvrđeno prisustvo aditiva E407, koji utječe na tvrdoću proizvoda i otežano žvakanje, što može predstavljati rizik od gušenja kod male djece prilikom konzumacije.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Heuschen & Schrouff – Oriental Foods Trading B.V., Langraaf, Nizozemska
Maloprodaja: ASIA PROJECT d. o. o., Zagreb
Zemlja podrijetla: Malezija
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s prethodno navedenim podacima.
