blokirali ulaz
FOTO / Prosvjed zbog podzemne garaže u Rijeci: "Koncesionar se ponaša sramotno i vrlo opasno"
Građani su u ponedjeljak na 15 minuta zatvorili ulaz u podzemnu garažu na Klobučarićevom trgu u središtu Rijeke, prosvjedujući zbog odugovlačenja sanacije garaže po nalogu građevinske inspekcije zbog opasnosti od urušavanja krovne ploče.
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Školjić-Stari grad Aleksio Komar kazao je pred stotinjak okupljanih građana da je peticiju kojom su tražili jasne rokove sanacije garaže u rujnu potpisalo 1300 građana.
"Peticiju smo poslali glavnom državnom inspektoru, ali ni nakon više od mjesec dana nismo dobili odgovor. Ne znamo što je konkretno građevinska inspekcija naložila koncesionaru, tvrtki Best In parking", rekao je Komar.
Podsjetio je kako je utvrđeno da je krovna ploča, odnosno površina Klobučarićevog trga, opasna, te je Grad Rijeka u svibnju ove godine zatvorio trg za građane i ogradio ga ogradom.
Borna Šmer, N1
Borna Šmer, N1
Borna Šmer, N1
Borna Šmer, N1
Borna Šmer, N1
Na taj su način postali nedostupni i igralište ispred Osnovne škole Nikola Tesla te okolni javni prostor.
"Koncesionar Best In Parking se ponaša sramotno i vrlo opasno, jer garaža i dalje radi, a ne pokreće se sanacija", rekao je Komar dodavši kako građani traže točnu i pravovremenu informaciju o početku sanacije te da se poštuju odluke nadležnih tijela.
Tijekom prosvjeda građani su prolazili pješačkim prijelazom pred ulazom u garažu, onemogućavajući ulaz vozilima.
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