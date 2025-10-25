Maršom od Trga 128. brigade do Konta pod nazivom “Od Rijeke do mora – za slobodnu Palestinu” prosvjednici su, uz brojne palestinske zastave i transparente, pokazali solidarnost s palestinskim narodom u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali te poručili kako svaki narod ima pravo na samoodređenje i na život slobodan od okupacije.