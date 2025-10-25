"Ne u naše ime"
FOTO / Riječani marširali u znak podrške Palestini: "Nećemo okrenuti glavu genocidu"
"Navijamo za jednakost, mir i život, a poručuje o stop genocidu i kolonijalizmu. Nema mira dok Izrael okupira", poručili su organizatori
Tristotinjak građana i građanki Rijeke okupilo se ove subote na prosvjedu podrške Palestini i poslalo poruku kako stoje uz palestinski narod te da neće okrenuti glavu pred genocidom i okupacijom.
Maršom od Trga 128. brigade do Konta pod nazivom “Od Rijeke do mora – za slobodnu Palestinu” prosvjednici su, uz brojne palestinske zastave i transparente, pokazali solidarnost s palestinskim narodom u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali te poručili kako svaki narod ima pravo na samoodređenje i na život slobodan od okupacije.
Inicijativa za slobodnu Palestinu
“Navijamo za jednakost, mir i život, a poručuje o stop genocidu i kolonijalizmu. Nema mira dok Izrael okupira”, poručili su organizatori iz inicijative Free Palestine Rijeka.
Na Kontu se odvio program podrške, gdje se uz nastupe KUD-a Vladarice i benda Marinada čitala i pisma riječkih Palestinki.
