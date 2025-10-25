Oglas

"Ne u naše ime"

FOTO / Riječani marširali u znak podrške Palestini: "Nećemo okrenuti glavu genocidu"

N1 Info
25. lis. 2025. 16:08
inicijativa za slobodnu palestinu, rijeka prosvjed
Inicijativa za slobodnu Palestinu

"Navijamo za jednakost, mir i život, a poručuje o stop genocidu i kolonijalizmu. Nema mira dok Izrael okupira", poručili su organizatori

Tristotinjak građana i građanki Rijeke okupilo se ove subote na prosvjedu podrške Palestini i poslalo poruku kako stoje uz palestinski narod te da neće okrenuti glavu pred genocidom i okupacijom.

Maršom od Trga 128. brigade do Konta pod nazivom “Od Rijeke do mora – za slobodnu Palestinu” prosvjednici su, uz brojne palestinske zastave i transparente, pokazali solidarnost s palestinskim narodom u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali te poručili kako svaki narod ima pravo na samoodređenje i na život slobodan od okupacije.

“Navijamo za jednakost, mir i život, a poručuje o stop genocidu i kolonijalizmu. Nema mira dok Izrael okupira”, poručili su organizatori iz inicijative Free Palestine Rijeka.

Na Kontu se odvio program podrške, gdje se uz nastupe KUD-a Vladarice i benda Marinada čitala i pisma riječkih Palestinki.

