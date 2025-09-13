kancerogeni ostaci
FOTO / Siščani u prosvjedu protiv Crnog brda - 150.000 tona otpadne troske iz bivše tvornice
U Sisku je u subotu u 10:30 započeo prosvjed građanske inicijative “Siščani ne žele biti smetlišćani." Stanovnici su ustali protiv dovoženja i obrade usitnjavanjem 150 000 tona otpadne troske iz Biljana Donjih, poznatije pod zloglasnim nazivom „Crno brdo“.
Ne žele kancerogeni otpad u blizini centra grada
“O „Crnom brdu“ iz medija saznajemo da sadrži kancerogene elemente i spojeve te da je izmjerena radioaktivnost uzoraka bila iznad granica dozvoljenoga. U blizini lokacije s koje se troska dovozi, zabilježen je porast malignih oboljenja u stanovništvu. Lokacija na kojoj bi se u Sisku troska trebala obrađivati je prostor bivšeg Herbosa, danas Kemokop u ulici Nikole Tesle.
Prostor, u kojemu djeluju Kemokop i njegovi podstanari, koji se bave obradom opasnog i neopasnog otpada raznih vrsta, smatramo krajnje neprikladnim za obavljanje takve djelatnosti zbog blizine gusto naseljenih dijelova grada.
Prosvjed je radi navedenoga ujedno i prosvjed kojim tražimo izmještanje industrije otpada iz blizine centra grada. Svakodnevni smrad koji se i danju, a posebice noću širi iz tog prostora znatno narušava kvalitetu života građana, a bojimo se i posljedica po zdravlje.” – poručili su uoči prosvjeda organizatori, a prenosi Sisak.info.
Prosvjedna povorka kreće se ulicama Nikole Tesle, Fistrovićevom do Ciglanske grabe sve do Ribarske kuće.
Prema provedenom natječaju, na kojem je izabran Kemokop, oko 150 tisuća tona otpadne troske tvrtka Kemokop obradit će postupkom R5, što podrazumijeva drobljenje troske te zatim sijanje kako bi se dobile željene frakcije koje će se moći koristiti kao sirovina za proizvodnju asfalta.
Obrada otpada na temelju "načela blizine"
Tijekom natječaja mnogi zainteresirani subjekti predlagali su obradu otpada na licu mjesta, temeljem “načela bilzine” – po kojem se obrada otpada mora obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, no Fond za zaštitu okoliša to je uredno odbijao navodeći kako “ovaj projekt ne predviđa obradu otpada na licu mjesta”.
Otpad se sanira nakon što je Europski sud izrekao kaznu Hrvatskoj zbog ilegalnog odlagališta industrijske troske kod Biljana Donjih u Zadarskoj županiji, tzv. crnog brda.
Brdo ostataka iz bivše tvornice elektroda na površini od 13 tisuća metara
Riječ je o brdu proizvodnih ostataka iz nekadašnje Tvornice elektroda i ferolegura (TEF) iz Šibenika koje već godinama stoji u Biljanama Donjim i prijetnja je zdravlju ljudi. Troska se nalazi na državnom zemljištu i njeno uklanjanje u nadležnosti je Ministarstva državne imovine.
Troska je nastala kao ostatak pri taljenju silikomanganske rude u šibenskoj tvornici, a u Biljane Donje je dovezena 2010. prilikom sanacije tvornice. Europska komisija je još 2014. prvi put upozorila Hrvatsku da treba postupiti u u skladu s europskom Direktivom o otpadu i ukloniti opasni otpad.
Prema Vladinim dokumentima troska je odložena na katastarskoj čestici u vlasništvu Republike Hrvatske na površini od 13.639 četvornih metara te na nekoliko čestica u suvlasništvu velikog broja fizičkih osoba na površini od 1.874 četvorna metra.
Ukupna količina odložene troske prema Geodetskom elaboratu iznosi 76.194,37 prostornih metara. U Fondu navode kako je procijenjeno da se na lokaciji nalazi oko 150.000 tona odložene otpadne troske.
