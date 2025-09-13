FOTO / Siščani u prosvjedu protiv Crnog brda - 150.000 tona otpadne troske iz bivše tvornice

“O „Crnom brdu“ iz medija saznajemo da sadrži kancerogene elemente i spojeve te da je izmjerena radioaktivnost uzoraka bila iznad granica dozvoljenoga. U blizini lokacije s koje se troska dovozi, zabilježen je porast malignih oboljenja u stanovništvu. Lokacija na kojoj bi se u Sisku troska trebala obrađivati je prostor bivšeg Herbosa, danas Kemokop u ulici Nikole Tesle.