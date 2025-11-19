Oglas

OPASNOST NIJE PROŠLA

FOTO, VIDEO / Iz Vjesnika se i danas dimi

author
N1 Hrvatska
|
19. stu. 2025. 09:37

Neboder Vjesnika u Zagrebu potpuno je izgorio u požaru koji je buknuo u ponedjeljak navečer, a promet u okolnim ulicama i dalje je u potpunom prekidu.

Policija i vatrogasci i jutros su na terenu, gdje dežuraju zbog mogućih novih žarišta. Slavonska avenija u smjeru istoka te podvožnjak ispod Savske ceste ostaju zatvoreni za sav promet. Tijekom noći vatrogasci su morali intervenirati četiri puta zbog ponovnog pojavljivanja dima u zgradi.

Također, vatrogasne ekipe jutros su krenule s dovršetkom gašenja posljednjih dijelova požara u zgradi Vjesnika.

vjesnik
N1 / Matteo Keller

"Mirno je, minimalno smo tamo, sad pomažemo statičarima i nadziremo dronom", kazao je Hini zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.

Građanima je upućen apel da koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima upozoravaju da koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.

vjesnik
N1 / Mateo Keller

Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste planuo je u ponedjeljak navečer oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište, a struka bi uskoro trebala donijeti odluku o budućnosti jednog od simbola Zagreba.

