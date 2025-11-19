OPASNOST NIJE PROŠLA
FOTO, VIDEO / Iz Vjesnika se i danas dimi
Neboder Vjesnika u Zagrebu potpuno je izgorio u požaru koji je buknuo u ponedjeljak navečer, a promet u okolnim ulicama i dalje je u potpunom prekidu.
Oglas
Policija i vatrogasci i jutros su na terenu, gdje dežuraju zbog mogućih novih žarišta. Slavonska avenija u smjeru istoka te podvožnjak ispod Savske ceste ostaju zatvoreni za sav promet. Tijekom noći vatrogasci su morali intervenirati četiri puta zbog ponovnog pojavljivanja dima u zgradi.
Također, vatrogasne ekipe jutros su krenule s dovršetkom gašenja posljednjih dijelova požara u zgradi Vjesnika.
"Mirno je, minimalno smo tamo, sad pomažemo statičarima i nadziremo dronom", kazao je Hini zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.
Građanima je upućen apel da koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima upozoravaju da koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.
Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste planuo je u ponedjeljak navečer oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište, a struka bi uskoro trebala donijeti odluku o budućnosti jednog od simbola Zagreba.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas