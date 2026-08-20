FOTO, VIDEO / Masovni pomor ribe u rijeci Savi zbog izlijevanja nepoznatih otpadnih voda

"Slijedom medijskih upita, na Centralnom pročistaču otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) procesi pročišćavanja odvijaju se kontinuirano i nesmetano te je sustav stabilan i funkcionalan. Danas kao niti proteklih dana nisu zabilježene poteškoće u radu sustava, što je potvrđeno redovitim i izvanrednim provjerama rada postrojenja.

Svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode sukladni su zakonskim propisima u skladu s kojima CUPOVZ obavlja funkciju pročišćavanja otpadnih voda Grada Zagreba. Shodno tome, demantiramo navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja, a koji se od jučer prenose u javnosti.