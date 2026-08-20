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FOTO, VIDEO / Masovni pomor ribe u rijeci Savi zbog izlijevanja nepoznatih otpadnih voda
Dugotrajna suša i nizak vodostaj Save dodatno su zabrinuli volontere nakon što su nizvodno od zagrebačkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pronašli velik broj uginulih riba.
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Prizor uginulih riba koje plutaju površinom Save nizvodno od postrojenja CUPOV Zagreb uznemirio je volontere, koji su slučaj prijavili Udruzi Ekologija grada.
U Udruzi su na svojoj Facebook stranici objavili da je u utorak iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV) Zagreb došlo do izlijevanja zasad nepoznate otpadne vode. Nakon toga je nizvodno od postrojenja zabilježenpomor ribe.
Navode kako je situacija na terenu još ozbiljnija nego što su im prvotno javili volonteri, a objavili su i fotografije uginulih riba.
Iz Udruge upozoravaju da je Sava stanište brojnih vrsta riba, ptica i drugih organizama te da ovakav pomor predstavlja razlog za uzbunu. Hrvatske vode, Inspekciju zaštite okoliša i Grad Zagreb pozvali su da hitno utvrde što se dogodilo, analiziraju vodu te javnost izvijeste o rezultatima.
"Ovakvi incidenti ne mogu i ne smiju ostati neriješeni i zaboravljeni", ističu iz Udruge.
Ista poruka, uz dodatne snimke, objavljena je i na stranici Ranger - Čuvari prirode Hrvatska.
Holding: Pročistač radi uredno
Zagrebački holding oglasio se povodom izjava udruga dapročistač otpadnih voda ne radi te da je zbog toga došlo do pomora ribe u Savi. Iz Holdinga kažu da pročistač uredno radi.
"Slijedom medijskih upita, na Centralnom pročistaču otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) procesi pročišćavanja odvijaju se kontinuirano i nesmetano te je sustav stabilan i funkcionalan. Danas kao niti proteklih dana nisu zabilježene poteškoće u radu sustava, što je potvrđeno redovitim i izvanrednim provjerama rada postrojenja.
Svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode sukladni su zakonskim propisima u skladu s kojima CUPOVZ obavlja funkciju pročišćavanja otpadnih voda Grada Zagreba. Shodno tome, demantiramo navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja, a koji se od jučer prenose u javnosti.
Što se tiče navoda koji su povezani sa stanjem rijeke Save, ističemo da Društvo ViO nije nadležno za provođenje nadzora nad biološkim, kemijskim i fizikalnim pokazateljima kakvoće rijeke Save u kontekstu aktualnih sušnih razdoblja, kao niti za tumačenje utjecaja klimatskih uvjeta na biljni i životinjski svijet u rijeci. Navedene aktivnosti, sukladno nadležnostima, provode Hrvatske vode", priopćio je Holding.
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