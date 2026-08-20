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BILOGLAV I ZEKANOVIĆ

Sabor o opasnom otpadu, a ova dvojica zastupnika besramno "trolaju"

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Helena Puljiz
|
20. kol. 2026. 12:56
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Spojka Biloglav i Zekanović
Patrik Macek/PIXSELL

Dok cijela Hrvatska prati kako će Hrvatski sabor odgovoriti na ekološku krizu izazvanu odlaganjem opasnog otpada u Gospiću, dva su se saborska zastupnika - Hrvoje Zekanović i Damir Biloglav - iskazala "trolanjem" to jest skretanjem pažnje s teme koja potresa vlast Andreja Plenkovića

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Od Hrvoja Zekanovića (HDS) smo već navikli da pažnju traži neumjesnim ispadima i uvredama opozicije, uz hvalospjeve Andreju Plenkoviću i vladajućem HDZ-u, ali Damir Biloglav (DOMiNO) je danas sam sebe nadmašio pokušajem da napadom na Srbe i Milorada Pupovca dođe u središte pozornosti.

Dok su svi drugi raspravljali o opasnom otpadu u Gospiću, Biloglav je govorio o "trojici Srba iz Biljana Donjih, a da je 'Poljakinja' iz njihove ekipe sestra jednog od njih", koji su potpalili požare u zaleđu Zadra.

"U Hrvatskoj nema srpskog naroda"

Za Pupovca je rekao da je najveći "politički piroman" i optužio ga je da je tragičan događaj iskoristio za slanje subliminalnih poruka, poput one da je ekipa nanijela sramotu svom zavičaju i narodu kojem pripadaju.

"Pupovac bi trebao znati da u Hrvatskoj nema srpskog naroda, nego srpska nacionalna manjina. Kaže da gore i srpska sela - pa koja su to srpska sela?", nastavio je Biloglav.

Domovinski rat usporedio je s gašenjem velikog požara koji su zapalili Srbi iz tih istih naselja, a Pupovca je optužio da čini sve što je u njegovoj moći da održava vatru u nadi da će jednog dana iz tih žarišta ponovno krenuti požar koji će postići one rezultate koje nije uspio ostvariti požar iz 1991.

"Hrvatska danas ima dovoljno vatrogasaca i kanadera, a ostalo je nešto i poljoprivrednih traktora", izjavio je Biloglav tijekom rasprave o opasnom otpadu u Gospiću.

Zekanovićev smijeh dok Gospićani govore o epidemiji raka gušterače

I dok su se svi drugi zastupnici - i vladajući i oporbeni - držali teme rasprave, uz Biloglava je i Zekanović ponovno tražio svojih "pet minuta slave", posve neumjesnim ponašanjem i izjavama.

Prvo se na sjednici Odbora za zaštitu okoliša smijao dok je predstavnik građana Gospića govorio o epidemiji raka gušterače u Lici i vrijeđao zastupnike opozicije, da bi tijekom izvanredne sjednice ustvrdio da je inicijativa "Gospić je naš dom", koja je i pokrenula lavinu zbog opasnog otpada, prepuna "možemovaca". Nastavio je vrijeđati zastupnike stranke Možemo, nazivajući ih klaunovima i ravnozemljašima.

Hvalospjevi Plenkoviću i "dojave" o Milanoviću

Sve je zaključio hvalospjevom vladi Andreja Plenkovića, koja rješava sve probleme pa će riješiti i problem opasnog otpada i koja neće dozvoliti da u Lici imamo epidemiju raka gušterače, koju ni nemamo.

"Otkrio" je i da su mu dojavili da predsjednik Zoran Milanović nije došao na izvanrednu sjednicu koju je tražio da se sazove jer "u plićaku na Hvaru pije pivo".

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