BILOGLAV I ZEKANOVIĆ
Sabor o opasnom otpadu, a ova dvojica zastupnika besramno "trolaju"
Dok cijela Hrvatska prati kako će Hrvatski sabor odgovoriti na ekološku krizu izazvanu odlaganjem opasnog otpada u Gospiću, dva su se saborska zastupnika - Hrvoje Zekanović i Damir Biloglav - iskazala "trolanjem" to jest skretanjem pažnje s teme koja potresa vlast Andreja Plenkovića
Oglas
Od Hrvoja Zekanovića (HDS) smo već navikli da pažnju traži neumjesnim ispadima i uvredama opozicije, uz hvalospjeve Andreju Plenkoviću i vladajućem HDZ-u, ali Damir Biloglav (DOMiNO) je danas sam sebe nadmašio pokušajem da napadom na Srbe i Milorada Pupovca dođe u središte pozornosti.
Dok su svi drugi raspravljali o opasnom otpadu u Gospiću, Biloglav je govorio o "trojici Srba iz Biljana Donjih, a da je 'Poljakinja' iz njihove ekipe sestra jednog od njih", koji su potpalili požare u zaleđu Zadra.
"U Hrvatskoj nema srpskog naroda"
Za Pupovca je rekao da je najveći "politički piroman" i optužio ga je da je tragičan događaj iskoristio za slanje subliminalnih poruka, poput one da je ekipa nanijela sramotu svom zavičaju i narodu kojem pripadaju.
"Pupovac bi trebao znati da u Hrvatskoj nema srpskog naroda, nego srpska nacionalna manjina. Kaže da gore i srpska sela - pa koja su to srpska sela?", nastavio je Biloglav.
Domovinski rat usporedio je s gašenjem velikog požara koji su zapalili Srbi iz tih istih naselja, a Pupovca je optužio da čini sve što je u njegovoj moći da održava vatru u nadi da će jednog dana iz tih žarišta ponovno krenuti požar koji će postići one rezultate koje nije uspio ostvariti požar iz 1991.
"Hrvatska danas ima dovoljno vatrogasaca i kanadera, a ostalo je nešto i poljoprivrednih traktora", izjavio je Biloglav tijekom rasprave o opasnom otpadu u Gospiću.
Zekanovićev smijeh dok Gospićani govore o epidemiji raka gušterače
I dok su se svi drugi zastupnici - i vladajući i oporbeni - držali teme rasprave, uz Biloglava je i Zekanović ponovno tražio svojih "pet minuta slave", posve neumjesnim ponašanjem i izjavama.
Prvo se na sjednici Odbora za zaštitu okoliša smijao dok je predstavnik građana Gospića govorio o epidemiji raka gušterače u Lici i vrijeđao zastupnike opozicije, da bi tijekom izvanredne sjednice ustvrdio da je inicijativa "Gospić je naš dom", koja je i pokrenula lavinu zbog opasnog otpada, prepuna "možemovaca". Nastavio je vrijeđati zastupnike stranke Možemo, nazivajući ih klaunovima i ravnozemljašima.
Hvalospjevi Plenkoviću i "dojave" o Milanoviću
Sve je zaključio hvalospjevom vladi Andreja Plenkovića, koja rješava sve probleme pa će riješiti i problem opasnog otpada i koja neće dozvoliti da u Lici imamo epidemiju raka gušterače, koju ni nemamo.
"Otkrio" je i da su mu dojavili da predsjednik Zoran Milanović nije došao na izvanrednu sjednicu koju je tražio da se sazove jer "u plićaku na Hvaru pije pivo".
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas