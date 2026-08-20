Sabor o opasnom otpadu, a ova dvojica zastupnika besramno "trolaju"

Domovinski rat usporedio je s gašenjem velikog požara koji su zapalili Srbi iz tih istih naselja, a Pupovca je optužio da čini sve što je u njegovoj moći da održava vatru u nadi da će jednog dana iz tih žarišta ponovno krenuti požar koji će postići one rezultate koje nije uspio ostvariti požar iz 1991.