FOTO, VIDEO / Od 11 sati počinje okupljanje za veliki prosvjed: Ličani uz bakljadu krenuli prema Zagrebu

Podršku prosvjedu i prosvjednicima iskazali su i političari te druge građanske inicijative, među kojima i Inicijativa "Za Hrvatsku slobode" čiju je izjavu podrške prosvjedu potpisalo više od 300 javnih osoba iz društvenog, znanstvenog, akademskog i kulturnog života te građanskih udruga i organizacija civilnog društva.

"Pravo na zdrav okoliš i zdrav život temeljno je ljudsko pravo, a ne povlastica koju treba izboriti prosvjedima. Institucije i odgovorne osobe u njima su dužne konačno preuzeti odgovornost za nemar i propuste", poručili su potpisnici.