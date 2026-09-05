PROBLEM ILEGALNOG OTPADA
FOTO, VIDEO / Od 11 sati počinje okupljanje za veliki prosvjed: Ličani uz bakljadu krenuli prema Zagrebu
Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" poziva u subotu, u podne, na prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" kojim želi upozoriti na probleme vezane za desetke tisuće tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području, podršku su joj dale brojne udruge i osobe iz javnog života.
Prosvjed počinje u podne, a okupljanje prosvjednika sat ranije na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje se očekuje glavni program.
Organizatori njime žele upozoriti na ilegalno odloženi opasni otpad u Gospiću, zatražiti njegovu hitnu sanaciju i odgovornost nadležnih.
Organizatori su prethodno više puta ponovili kako u službenom programu neće govoriti nijedna političke opcija, već samo predstavnici GI "Gospić je naš dom" i drugih inicijativa.
"Inicijativa je grupa građana koja je sve pokrenula samo kako bi zaštitila svoje domove, živote, djecu, budućnost, svoju Liku. Na žalost, u tome nismo uspjeli. Zato dolazimo u Zagreb", poručili su organizatori u jednoj od objava na Facebooku.
Naglasili su i kako to nije više samo Lika, da je to cijela Hrvatska.
N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
10 Objava
09:00
prije 3 min.
Ličani krenuli prema Zagrebu
Brojni građani iz Gospića i drugih dijelova Like okupili su se kako bi zajedno krenuli put glavnog grada i sudjelovali na današnjem prosvjedu protiv uvoza i deponiranja 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću.
Ličani su prema Zagrebu krenuli ispraćaj bakljama, prenosi Lika Club.
08:03
prije 59 min.
Severina pred prosvjed: Nisu nas slomili
Severina Vučković je uoči subotnjeg prosvjeda "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" ponovno pozvala građane da se okupe u Zagrebu, poručivši da pitanje onečišćenja i zdravlja ne bi trebalo biti predmet političkih podjela. Više OVDJE.
08:03
prije 1 h
Vučković: Ostavka? Tu sam dok imam snage...
Ministrica zaštite okoliša i zelene transformacije Marija Vučković uoči prosvjeda za Liku govorila je o sanaciji otpada, rokovima za njegov odvoz i mogućim komplikacijama. Više OVDJE.
08:02
prije 1 h
"Nepotrebno širenje panike"
Hrvatski geološki institut poručio je da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora iz smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Više OVDJE.
08:01
prije 1 h
Zahtjevi vladi
Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" objavila je konkretne zahtjeve prema Vladi RH, dan uoči prosvjeda zbog odlaganja ilegalnog opasnog otpada kod Gospića. Više OVDJE.
07:58
prije 1 h
Podrška sa svih strana
Podršku prosvjedu i prosvjednicima iskazali su i političari te druge građanske inicijative, među kojima i Inicijativa "Za Hrvatsku slobode" čiju je izjavu podrške prosvjedu potpisalo više od 300 javnih osoba iz društvenog, znanstvenog, akademskog i kulturnog života te građanskih udruga i organizacija civilnog društva.
"Pravo na zdrav okoliš i zdrav život temeljno je ljudsko pravo, a ne povlastica koju treba izboriti prosvjedima. Institucije i odgovorne osobe u njima su dužne konačno preuzeti odgovornost za nemar i propuste", poručili su potpisnici.
07:57
prije 1 h
Podrška sindikata
Građanski prosvjed podržali su i sindikati - Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Matica hrvatskih sindikata (MHS), Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Sindikat novinara Hrvatske (SNH) te Sindikat policijskih službenika.
07:57
prije 1 h
Dolazak najavili i lijevi i desni
Svoj dolazak na prosvjed najavili su pak predstavnici i lijeve i desne saborske oporbe, prosvjed je podržao predsjednik Republike Zoran Milanović, a dolazak najavio šef Ureda predsjednika Orsat Miljenić.
Predsjednik poručuje kako prosvjed vidi kao poziv institucijama da brže i efikasnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje.
Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, naglasio je Milanović.
07:46
prije 1 h
Prijevoz autobusima
"Ljudi za ljude! Za sve Gospiće, Benkovce Vranjice, Poznanovce, za svaki Senj, Gračac, Split, Otočac, Pecku, Sisak, za svaki kutak u kojem su ljudi osuđeni nečinjenjem", poručili su iz GI "Gospić je naš dom", koji su za Ličane koji žele doći na prosvjed osigurali prijevoz autobusima.
07:40
prije 1 h
Kronologija
Problem otpada u Gospiću dospio je u fokus javnosti nakon što je USKOK početkom kolovoza objavio rezultate vještačenja Geotehničkog fakulteta koje je pokazalo da je tlo u Gospiću na odlagalištu ilegalnog plastičnog i infektivnog otpada onečišćeno teškim metalima te da su u podzemnoj vodi pronađeni PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije.
Vještačenje je izazvalo zabrinutost stanovništva, kao i lavinu reakcija oporbenih, i lijevih i desnih, političara koje je premijer prozvao za širenje histerije, ističući kako nikakve stvarne ugroze za zdravlje nema.
Zbog 37.000 tona opasnog otpada oporba je ovog ljeta sazvala sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću koja je i prije samog početka prekinuta jer vladajući nisu pristali na prijedlog da predstavnici građanskih inicijativa prvi postavljaju pitanja članovima Vlade.
Potom je predsjednik Republike sazvao izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora, nakon čega su iz gospićke inicijative, nezadovoljni reakcijom Vlade po pitanju sanacije tog ilegalnog opasnog otpada i odgovornosti za njega, odlučili organizirati prosvjed u Zagrebu pod motom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku".
Iz Inicijative su poručili kako do prosvjeda ne bi došlo da se radilo po zakonu i preuzimala odgovornost.
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