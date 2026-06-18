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Naval Grupa

Francuski proizvođač oružja dogovorio izgradnju ratnih brodova s dvije hrvatske tvrtke

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Hina
|
18. lip. 2026. 10:51
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Hrvatska ratna mornarica izvodi vjezbu za vojni mimohod. Fotografije snimljene iz zraka. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Francuska obrambena kompanija Naval Grupa u srijedu je na sajmu obrane i sigurnosti Eurosatory u Parizu potpisala memorandume o razumijevanju s hrvatskim tvrtkama INELTEH i INDI-metal o isporuci opreme za lokalnu izgradnju korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu.

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Sporazumi s tvrtkom INELTEH, koja proizvodi elektroničku opremu i sustave, te tvrtkom INDI-metal, koja će sudjelovati u proizvodnji konzola i razvodnih ploča, dio su šireg plana uključivanja hrvatskih kompanija u dobavni lanac francuske obrambene grupacije.

Do 2030. planirano je opremanje Hrvatske ratne mornarice višenamjenskim površinskim borbenim brodovima tipa Gowind, namijenjenima provedbi pomorskih obrambenih operacija i zadaća pomorske sigurnosti.

Ponuda predviđa lokalnu izgradnju većine dijelova dviju korveta u Hrvatskoj, uključujući završno sklapanje brodova te njihovo održavanje tijekom cijelog životnog ciklusa.

Iz kompanije navode kako suradnja s hrvatskim partnerima predstavlja daljnji korak u povezivanju hrvatskog industrijskog i pomorskog sektora s međunarodnim dobavnim lancem.

Procjenjuje se da bi tijekom faze izgradnje diljem Hrvatske moglo biti otvoreno više od 1.000 izravnih i neizravnih visoko kvalificiranih radnih mjesta, dok se dodatna zaposlenja očekuju kroz održavanje, modernizaciju i razvoj brodova.

Teme
brodogradnja dobavni lanac hrvatska ratna mornarica korvete naval grupa radna mjesta

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