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gradonačelnica Supetra

Ivana Marković o novoj funkciji Zlatka Mateše: HDZ neće ništa prepustiti slučaju

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N1 Info
|
18. lip. 2026. 09:49
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ivana marković
N1

Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica, gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak na početku razgovora komentirala izložbu "Antifašizam danas: Od otpora do prava“ koja je postavljena u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

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"Fokus izložbe je na tome da se pokaže da antifašizam nije neka ideologija, koncept koji pripada prošlosti, nego vrijednost na kojoj je utemeljena moderna Europa. U konačnici, antifašizam stoji u hrvatskom Ustavu.

Važno je naglašavati da u Hrvatskoj postoji praznik 22. lipnja“, poručila je Marković.

Nova funkcija Zlatka Mateše

Komentirala je i prijedlog Vlade Republike Hrvatske da Zlatko Mateša, donedavni predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, postane član Nadzornog odbora Croatia Airlinesa.

"OECD je dao jasne smjernice, ali kod nas se svaki tjedan na sjednici Vlade iza zatvorenih vrata kadroviraju članovi nadzornih i upravnih odbora na rok od šest mjeseci. Ti ljudi ovise o milosti Andreja Plenkovića i tu nema govora ni o kakvoj transparentnosti i jasnim kriterijima", smatra Maraković i dodaje;

"HDZ neće ništa prepustiti slučaju. Plenković voli držati sve pod kontrolom", kazala je Marković ustvrdivši pritom da se treba postaviti pitanje gdje je nestao OECD.

Tragedija u Splitu

Za kraj se osvrnula na tragediju koja se dogodila u Splitskim vratima, upozorivši na niz sustavnih problema.

"Puno stvari na terenu je improvizacija. Nažalost, dok se nešto ne dogodi, pitanja se ne postavljaju. Problem lučke kapetanije je posebno izražen zbog nedostatka kadra.

To je ogroman broj ljudi u sezoni i ako sustav nije dobro posložen pitanje je što će se sljedeće dogoditi", zaključila je.

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ivana marković

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