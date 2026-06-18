Ivana Marković o novoj funkciji Zlatka Mateše: HDZ neće ništa prepustiti slučaju

"OECD je dao jasne smjernice, ali kod nas se svaki tjedan na sjednici Vlade iza zatvorenih vrata kadroviraju članovi nadzornih i upravnih odbora na rok od šest mjeseci. Ti ljudi ovise o milosti Andreja Plenkovića i tu nema govora ni o kakvoj transparentnosti i jasnim kriterijima", smatra Maraković i dodaje;