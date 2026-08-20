OBJAVIO ANALIZU
Franković SDP-u: Voda s odlagališta Grabovica nije voda u slavini. Neodgovorno je izazivati paniku...
Voda s odlagališta nije voda u slavini, poručio je u četvrtak dubrovački gradonačelnik Mato Franković gradskoj vijećnici SDP-a Aniti Bonačić Obradović, koja je nakon objave nalaza o povišenim vrijednostima onečišćujućih tvari u podzemnim vodama na Grabovici zatražila objavu monitoringa i PFAS analizu.
Franković je objavio analizu vode za ljudsku potrošnju koju je Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u ožujku uzorkovao sa slavine u jednom dubrovačkom hotelu te PFAS analizu istog uzorka za tzv. vječne kemikalije, koju je izradio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
"Teške optužbe zahtijevaju precizan i potpun odgovor. Objavljujem službene nalaze, a ne političke konstrukcije i proizvoljna tumačenja. Na dan i na mjestu uzorkovanja, nakon obrade i dezinfekcije, voda iz Omble bila je sukladna svim parametrima", istaknuo je Franković.
Dodao je da nalaze podzemnih voda s odlagališta Grabovica ne treba zanemariti, već ih treba stručno analizirati i pratiti.
"Mi to uredno i radimo. Ali uzorak podzemne vode iz kontrolne bušotine ispod odlagališta Grabovica nije izvorište Ombla niti vodoopskrbna mreža niti slavina građana Dubrovnika. Ne može se taj nalaz uspoređivati s različitim propisima za otpadne i pitke vode te zatim višestrukim brojkama stvarati dojam da takva voda dolazi u domove naših sugrađana", rekao je Franković.
'Naslijeđeno ekološko pitanje'
Dodao je da je odlagalište Grabovica naslijeđeno ekološko pitanje te da 2017. godine, kad je postao gradonačelnik, na dijelu odlagališta nije postojala nepropusna folija.
"Ishođena je građevinska dozvola i provedena prva etapa sanacije vrijedna 12,5 milijuna kuna. Grabovica je sada u posljednjoj fazi sanacije i zatvaranja. Rokovi su se mijenjali i od toga ne bježim. Županijski centar za gospodarenje otpadom još nije završen, zbog čega Grad mora pripremiti razvrstavanje i odvoz otpada na drugo registrirano odlagalište", istaknuo je Franković.
'Neodgovorno je svjesno izazivati paniku usred turističke sezone'
Naglasio je da odgađanje rokova za zatvaranje nije dokaz da građani piju onečišćenu vodu "niti ikome daje pravo širiti strah".
"Politička kritika je legitimna, ali izmišljanje ili širenje lažnih vijesti kojima se remete mir i spokoj građana može predstavljati zakonom kažnjiv prekršaj. Posebno je neodgovorno svjesno izazivati paniku usred turističke sezone, kada se svaka neistina može izravno odraziti na naše sugrađane, gospodarstvo i ugled Dubrovnika", poručio je dubrovački gradonačelnik.
SDP-ovka: Moramo znati kakvu vodu pijemo
Predsjednica dubrovačkog SDP-a Anita Bonačić Obradović zatražila je u srijedu objavu monitoringa podzemnih voda na odlagalištu Grabovica, upozorivši na povišene vrijednosti teških metala i organskog onečišćenja u nalazu analize koju je 2023. godine akreditirani laboratorij Eurofins Croatiakontrola izradio po narudžbi gradske tvrtke Čistoća.
"Arsen je zabilježen u četiri puta većoj količini od dopuštenog. Pronađen je i nikal, koji tu uopće ne bi smio biti. Zabilježena je i 400 puta veća količina organskog onečišćenja od dozvoljenog", navela je Bonačić Obradović.
Zatražila je objavu PFAS analize za 'vječne kemikalije' na tri ključna mjesta - odlagalištu Grabovica, izvoru rijeke Omble i pročistaču u Komolcu. "Ne tvrdim da je voda koju pijemo nezdrava. Nemam dokaz za to, ali moramo znati kakvu vodu pijemo", poručila je predsjednica dubrovačkog SDP-a.
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