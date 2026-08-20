Franković SDP-u: Voda s odlagališta Grabovica nije voda u slavini. Neodgovorno je izazivati paniku...

"Mi to uredno i radimo. Ali uzorak podzemne vode iz kontrolne bušotine ispod odlagališta Grabovica nije izvorište Ombla niti vodoopskrbna mreža niti slavina građana Dubrovnika. Ne može se taj nalaz uspoređivati s različitim propisima za otpadne i pitke vode te zatim višestrukim brojkama stvarati dojam da takva voda dolazi u domove naših sugrađana", rekao je Franković.