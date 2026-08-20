Gospićanin Josip: Voda nam je najskuplja u Hrvatskoj, a ljudi se boje piti je. Ključna stvar jasna je i laiku

"Kao laik vidim da je otpad tamo izmiješan. A tko će to razdvojiti, opasni od neopasnog otpada, ne znam. Taj otpad tamo stoji, izložen svim vremenskim utjecajima: suncu, kiši, vjetru. Ponekad se, pogotovo kad je vruće, osjeti oštar miris. Čini mi se da je jedina opcija sve to skupa odvesti. No čak i najvećem laiku, ako je u osnovnoj školi pažljivo slušao predmet Priroda i društvo, a u srednjoj školi biologiju, jasno je da su dva pojma nespojiva: krš (porozno krško tlo, nap.a.) otpad. Nitko nije protiv zakonskih procedura, ali baš zbog te nespojivosti krša i otpada ovo kod nas trebalo je hitno rješavati", ispričao nam je ovaj Gospićanin prije nego što danas (četvrtak) započne izvanredno dvodnevno zasjedanje Hrvatskog sabora o otpadu u Gospiću.