Plenković u Parizu: Hrvatska predstavlja mediteranska vrata za srednju Europu

Hrvatsko gospodarsko izaslanstvo u okviru službenog posjeta premijera Andreja Plenkovića Francuskoj sudjelovalo je u ponedjeljak u Parizu na gospodarskom forumu o organizaciji Hrvatske gospodarske komore i najveće francuske organizacije poslodavaca (MEDEF).
“Ovdje smo se danas okupili ne samo da predstavimo naša gospodarstva, nego da pojačamo i ubrzamo bilateralnu suradnju”, rekao je premijer Andrej Plenković.
Premijer je rekao da Hrvatska predstavlja “mediteranska vrata za srednju Europu”, da je zemlja koja ima jedinstvenu geostratešku poziciju, koja je čvrsto usidrena u EU, s kvalitetnom radnom snagom.
Istaknuo je da je ovaj gospodarski forum "osmišljen da poveže naše poduzetnike, otvori nove mogućnosti, stvori nove ideje i projekte koji će ojačati Hrvatsku, Francusku i cijelu Europsku uniju”.
“Ovo je do sada najjača gospodarska delegacija u Francusku, i po broju i po sastavu. Time potvrđujemo interes i značaj francuskog tržišta za hrvatske tvrtke", rekao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.
U hrvatskom izaslanstvu je 31 tvrtka iz sektora energetike i ICT-a, prehrambene i obrambene industrije, turizma i logistike. Robna razmjena Hrvatske i Francuske prošle godine je premašila 2,2 milijarde eura, a potencijal za jačanje suradnje obje strane prepoznaju u IT sektoru, energetici, prehrambenoj te obrambenoj industriji.
„Nabava aviona Rafale, modernizacija obrambenih kapaciteta, energetski projekti te ulaganja u luke i željezničku infrastrukturu potvrđuju stabilnost našeg partnerstva. A ta se dinamika nastavlja i danas: večeras ćemo u Elizejskoj palači potpisati ugovor o nabavi samohodnih haubica CAESAR – važan iskorak za naše oružane snage i još jedna potvrda strateškog povjerenja između Hrvatske i Francuske”, rekao je Plenković.
Jačanju suradnje u obrambenoj industriji pridonijet će i nastup u okviru zajedničkog nacionalnog štanda Hrvatske na najvećim europskim sajmovima od kojih je Eurosatory već sljedeće godine u Parizu, a godinu nakon i Milipol također u glavnom gradu Francuske. Nastupi su dogovoreni nedavno potpisanim sporazumom o suradnji između Ministarstva gospodarstva, Ministarstva obrane, Hrvatske gospodarske komore i Agencije Alan.
