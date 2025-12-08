Plenković u Parizu: Hrvatska predstavlja mediteranska vrata za srednju Europu

„Nabava aviona Rafale, modernizacija obrambenih kapaciteta, energetski projekti te ulaganja u luke i željezničku infrastrukturu potvrđuju stabilnost našeg partnerstva. A ta se dinamika nastavlja i danas: večeras ćemo u Elizejskoj palači potpisati ugovor o nabavi samohodnih haubica CAESAR – važan iskorak za naše oružane snage i još jedna potvrda strateškog povjerenja između Hrvatske i Francuske”, rekao je Plenković.