Mirko Galić: "Francuska je u krizi koju ne mogu riješiti ni novi premijer ni nova vlada"

"To bi bilo rizično čak i za njega koji je pokazao da je sklon rizicima. Ovaj trenutak opasan je za Francusku jer se budućnost države ne može neprestano rješavati od danas do sutra. Macron je u osam godina koliko je na vlasti propustio učvrstiti sistem kojim se služio, a nije ga ni reformirao. Francuska još uvijek ima de Gaulleov sistem što znači da jedan čovjek imenuje vladu i ministre, predsjedava njome i praktički ima skoro isto onoliko vlasti u rukama kao i američki predsjednik. Takav sistem u jednoj demokratskoj zemlji danas ne daje rezultate", govori Galić dodajući kako smatra da Macron nema kapacitet za takvo renoviranje vlasti.