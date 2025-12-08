Plenković s izaslanstvom u Parizu: Potpisivanje ugovora o jačanju hrvatskih oružanih snaga

U Akcijskom planu za razdoblje od 2026. do 2028. godine obuhvaćena su područja suradnje u: političkom i međuagencijskom dijalogu; daljnjoj koordinaciji na razini EU-a za potporu agendi za suvereniju Europu; sigurnosti; obrani; gospodarstvu; suradnji u kulturi, medijima, znanosti, obrazovanju i sportu.