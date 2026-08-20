MJERE ZA SANIRANJE
Glavina najavio paket pomoći: Braniteljima po 500 eura zbog požara, iznajmljivačima porezne olakšice...
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u četvrtak je nakon sjednice Vlade odgovarajući na pitanja novinara pojasnio da je prije stupanja na snagu najavljenih mjera oslobađanja od turističkih pristojbi, članarina, paušalnog poreza i poreza na nekretnine potrebno donijeti odgovarajuće podzakonske akte.
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“Mi moramo sada donijeti određene akte, između ostaloga i neke podzakonske akte, pa ćemo to adekvatno komunicirati. (...) Ali to ćemo sada u narednih par tjedana sve detaljno prezentirati, kad ti akti budu pripremljeni”, rekao je Glavina.
Prethodno je novinarima predstavio vladin zaključak o mjerama za saniranje posljedica požara i pomoći pogođenom stanovništvu i gospodarstvenicima, prema kojima bi privatni iznajmljivači s opožarenog područja trebali biti oslobođeni plaćanja poreza na nekretnine, poreznog paušala, turističke pristojbe i turističke članarine.
Osim toga, istaknuo je, nadležna ministarstva će predložiti i mjere pomoći poljoprivrednim gospodastvima, mjere za procjenu šteta na opožarenim zgradama, mjere hitne zaštite i obnove oštećenih kulturnih dobara te mjere za sanaciju cesta.
Jednokratna pomoć od 500 eura za branitelje na požarom zahvaćenom području
Ministar je također najavio da će ministarstvo hrvatskih branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim hrvatskim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
“Formalizirali smo sve te odluke koje su donesene i na terenu i sa jednim robusnim jasnim paketom pomoći”, rekao je Glavina.
Odgovarajući na pitanja novinara vezano uz aktivnosti Državnog inspektorata prema ilegalnim kampovima, Glavina je kazao da su aktivnosti usmjerene na sprječavanju neregistrirane djelatnosti i izuzimanje imovinske koristi.
“Državni inspektorat je i dalje maksimalno fokusiran na te aktivnosti, a u sklopu te akcije i obilaska terena aktivno se prate sve prijave koje stižu, između ostaloga za kamp koju spominjete u Dragama, to je prijava koja je stigla iz turističke zajednice same općine”, rekao je.
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