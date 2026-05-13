izmjene Pravilnika o programu

Glavina predstavio nove mjere za jačanje transparentnosti u trošenju novca u sportu

Hina
13. svi. 2026. 16:14
Tonči Glavina
Lucija Ocko/PIXSELL

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u Zagrebu je predstavio izmjene Pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti u trošenju novca u sportu.

Glavina je kazao kako se uvode jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim novcem.

Proces počinje s objavljivanjem vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za program javnih potreba u sportu na državnoj razini., kazao ministar Glavina On je dodao da će sukladno tome kako se vrše programi i troškovi, tako će se unositi i podaci koji su vezani za izvršenje.

Podaci će biti u različitoj razini finaliziranja kako kalendarski prolazi godina, ali ti podaci će morati biti u potpunosti evidentirani, istaknuo je Glavina.

Godišnje financijsko izvješće imati vrlo će jasnu propisanu formu, ali će sve, osobito u djelu koje se odnosi na krovne sportske saveze, biti u stvarnom vremenu. Kako se računi i obveze realiziraju, tako će biti i objavljeni, zaključio je ministar. 

