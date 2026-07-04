Zurovec: Klincima je u ruke uvaljen karton na kojem vrišti logo Možemo. Ovo ne smije proći ispod radara!

Nemojmo se lagati, nemojmo vrijeđati zdrav razum i praviti se naivni pod krinkom dječje mašte i njihovih kistova. Svi odmah prepoznajemo da se radi o logu političke platforme Možemo. Ovdje svjedočimo opasnoj političkoj akciji u kojoj se javne institucije i kulturni programi ne doživljavaju kao javno dobro, već kao plijen i produžena ruka partijskog aparata. Kad u gradu u kojem vlada Možemo! organiziraš radionicu o budućnosti tog istog grada, pa onda osnovnoškolcima suptilno zadaš da reproduciraju crveni logo "MOŽEMO", to nije slučajnost. To je perfidno, kapilarno prodiranje politike u najraniju dob, s ciljem podsvjesnog brendiranja političke stranke preko leđa maloljetnika. To je pokušaj političke i ideološke indoktrinacije djece koja još ni osnovnu školu nisu završila.