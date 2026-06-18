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Mladen Barać

Glavni tajnik DP-a: Nastavljamo razgovore s HDZ-om o Rezoluciji o BiH

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Hina
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18. lip. 2026. 15:32
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18.06.2026., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru
Patrik Macek/PIXSELL

Glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać rekao je u četvrtak da Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH predstavlja konkretan iskorak Hrvatske prema hrvatskom pitanju u BiH, najavivši daljnje razgovore s HDZ-om o tekstu Rezolucije, kao i održavanje okrugloga stola.

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Mladen Barać je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru pojasnio da DP predlaže Rezoluciju, a ne Deklaraciju, jer su njih imali 2011. i 2018., koje su predstavljale dobru analizu i evidenciju stanja ali, nažalost, nisu polučile očekivani rezultat.

"Deklaracija iz 2018. je nastala u kontekstu ustavne presude u slučaju Ljubić i pozivala je na hitnu izmjenu izbornog zakona u BiH. No, od tada je prošlo osam godina i ništa se po tom pitanju nije promijenilo. U međuvremenu dogodili su se mnogi drugi politički procesi, ali se promijenila geopolitička klima u svijetu i regiji", rekao je. Stoga je DP, pojasnio je, smatrao uputnim da predloži snažniji iskorak hrvatske države.

Naveo je i da su jučer u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova održali prvi radni sastanak s HDZ-om o predloženoj Rezoluciji koja ima osam točaka te su dogovorili daljnju dinamiku susreta kako bi pokušali naći zajedničko stajalište. Drži da će u idućih 10 do 12 dana imati zaključenu situaciju kakav je stav HDZ-a po pitanju te Rezolucije.

Barać je, na novinarski upit, ponovio da će se o Rezoluciji najprije o obratiti koalicijski partnerima, posebice HDZ-u,  a nakon toga će u idućim danima taj dokument proslijediti na očitovanje svim saborskim klubovima, uključujući i Ured predsjednika Republike koji je sukreator vanjske politike RH.

Voljni smo razgovarati o tekstu Rezolucije

Upitan je li tekst Rezolucije gotov, odgovorio je da je, što se DP-a tiče, on gotov ali su voljni razgovarati i vidjeti razmišljanja ostalih političkih partnera u tom procesu. Ponovio je da predložena Rezolucija po svih osam točaka predstavlja konkretan iskorak jer se prvenstveno podrazumijeva konkretniji i energičniji nastup RH prema hrvatskom pitanju u BiH.

"Smatramo da je je vrijeme deklarativnih izjava u smislu da se treba prestati sa tom praksom prošlo svršeno vrijeme i nije polučilo rezultat kojem smo se nadali", istaknuo je.

Upitan je li DP ublažio stvari od onih koje su najavljivali, Barać je odgovorio da ideja trećeg entiteta ili Herceg-Bosne postoji u komunikaciji i u samom bosansko-hercegovačkom prostoru. "Dragan Čović je prije tri tjedna spomenuo kako je treći entitet legitiman zahtjev hrvatskog naroda u BiH već više od 35 godina", naveo je.

Dodao je da DP ni u ničemu nije odustao. "Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu", rekao je.

Upitan za komentar Nine Raspudića (NZ) kako u predloženoj Rezoluciji nema ničega jasnog, konkretnog i obvezujućeg što već ne postoji u Ustavu RH kao skrb za dijelove hrvatskog naroda te u nekim ranijim saborskim deklaracijama i rezolucijama, odgovorio je da je "možda on zadovoljan postojećim stanjem". 

"Smatram da naša Rezolucija po svih osam točaka predstavlja korak naprijed, a možda to njemu ne predstavlja", dodao je.

Barać nije želio konkretno odgovoriti na novinarski upit tko je bio u stručnoj radnoj skupini koja je radila na Rezoluciji, rekavši da se radi o ustavno-pravnim stručnjacima koji su duboko involvirani u tu temu i kojima su kompleksna ustavna arhitektura BiH te svi politički procesi u prošlosti itekako dobro poznati. Najavio je da će DP na tu temu organizirati okrugli stol na kojem će jedan dio njih imati mogućnost predstaviti se javnosti.

Teme
bih domovinski pokret hrvati u bih izborni zakon politički pregovori rezolucija o bih mladen barać

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