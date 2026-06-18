Mladen Barać
Glavni tajnik DP-a: Nastavljamo razgovore s HDZ-om o Rezoluciji o BiH
Glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać rekao je u četvrtak da Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH predstavlja konkretan iskorak Hrvatske prema hrvatskom pitanju u BiH, najavivši daljnje razgovore s HDZ-om o tekstu Rezolucije, kao i održavanje okrugloga stola.
Mladen Barać je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru pojasnio da DP predlaže Rezoluciju, a ne Deklaraciju, jer su njih imali 2011. i 2018., koje su predstavljale dobru analizu i evidenciju stanja ali, nažalost, nisu polučile očekivani rezultat.
"Deklaracija iz 2018. je nastala u kontekstu ustavne presude u slučaju Ljubić i pozivala je na hitnu izmjenu izbornog zakona u BiH. No, od tada je prošlo osam godina i ništa se po tom pitanju nije promijenilo. U međuvremenu dogodili su se mnogi drugi politički procesi, ali se promijenila geopolitička klima u svijetu i regiji", rekao je. Stoga je DP, pojasnio je, smatrao uputnim da predloži snažniji iskorak hrvatske države.
Naveo je i da su jučer u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova održali prvi radni sastanak s HDZ-om o predloženoj Rezoluciji koja ima osam točaka te su dogovorili daljnju dinamiku susreta kako bi pokušali naći zajedničko stajalište. Drži da će u idućih 10 do 12 dana imati zaključenu situaciju kakav je stav HDZ-a po pitanju te Rezolucije.
Barać je, na novinarski upit, ponovio da će se o Rezoluciji najprije o obratiti koalicijski partnerima, posebice HDZ-u, a nakon toga će u idućim danima taj dokument proslijediti na očitovanje svim saborskim klubovima, uključujući i Ured predsjednika Republike koji je sukreator vanjske politike RH.
Voljni smo razgovarati o tekstu Rezolucije
Upitan je li tekst Rezolucije gotov, odgovorio je da je, što se DP-a tiče, on gotov ali su voljni razgovarati i vidjeti razmišljanja ostalih političkih partnera u tom procesu. Ponovio je da predložena Rezolucija po svih osam točaka predstavlja konkretan iskorak jer se prvenstveno podrazumijeva konkretniji i energičniji nastup RH prema hrvatskom pitanju u BiH.
"Smatramo da je je vrijeme deklarativnih izjava u smislu da se treba prestati sa tom praksom prošlo svršeno vrijeme i nije polučilo rezultat kojem smo se nadali", istaknuo je.
Upitan je li DP ublažio stvari od onih koje su najavljivali, Barać je odgovorio da ideja trećeg entiteta ili Herceg-Bosne postoji u komunikaciji i u samom bosansko-hercegovačkom prostoru. "Dragan Čović je prije tri tjedna spomenuo kako je treći entitet legitiman zahtjev hrvatskog naroda u BiH već više od 35 godina", naveo je.
Dodao je da DP ni u ničemu nije odustao. "Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu", rekao je.
Upitan za komentar Nine Raspudića (NZ) kako u predloženoj Rezoluciji nema ničega jasnog, konkretnog i obvezujućeg što već ne postoji u Ustavu RH kao skrb za dijelove hrvatskog naroda te u nekim ranijim saborskim deklaracijama i rezolucijama, odgovorio je da je "možda on zadovoljan postojećim stanjem".
"Smatram da naša Rezolucija po svih osam točaka predstavlja korak naprijed, a možda to njemu ne predstavlja", dodao je.
Barać nije želio konkretno odgovoriti na novinarski upit tko je bio u stručnoj radnoj skupini koja je radila na Rezoluciji, rekavši da se radi o ustavno-pravnim stručnjacima koji su duboko involvirani u tu temu i kojima su kompleksna ustavna arhitektura BiH te svi politički procesi u prošlosti itekako dobro poznati. Najavio je da će DP na tu temu organizirati okrugli stol na kojem će jedan dio njih imati mogućnost predstaviti se javnosti.
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