Glavni tajnik DP-a: Nastavljamo razgovore s HDZ-om o Rezoluciji o BiH

Barać nije želio konkretno odgovoriti na novinarski upit tko je bio u stručnoj radnoj skupini koja je radila na Rezoluciji, rekavši da se radi o ustavno-pravnim stručnjacima koji su duboko involvirani u tu temu i kojima su kompleksna ustavna arhitektura BiH te svi politički procesi u prošlosti itekako dobro poznati. Najavio je da će DP na tu temu organizirati okrugli stol na kojem će jedan dio njih imati mogućnost predstaviti se javnosti.