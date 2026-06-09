DP kao medijator između Plenkovića i Milanovića? "Ako bismo to mogli dokumentom koji nudimo..."

"Slažem se sa svime što je Plenković rekao vezano za sve anomalije koje postoje u hrvatsko-bošnjačkim odnosima, a koje se najviše reflektiraju kroz jedan falični izborni zakon. Posebno je apostrofirao, a to mislimo i mi u DP-u, jest da ne vidimo kako se lideri BiH mogu dogovoriti oko ovog pitanja. Ali, to je dovoljan signal što smo ranije komunicirali - traje vrtnja u krug, BiH stoji na mjestu, trpe međunacionalni odnosi. Dolaze novi izbori u listopadu, hrvatski narod nalazi se u identičnoj situaciji. Ne vide se rješenja", kazao je Barać pa nastavio: