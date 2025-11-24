Gong predstavio devet preporuka za otvorenost i transparentnost rada Vlade

Gong je u ponedjeljak predstavio preporuke za otvoreniju i transparentniju Vladu u desetoj godini mandata premijera Andreja Plenkovića
Povodom desete godine mandata predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, Gong je predstavio novi set preporuka za povećanje otvorenosti i transparentnosti rada Vlade.
"Hrvatska između obećanja o otvorenosti i zatvorenih vrata institucija"
„Građani i dalje nemaju uvid u procese donošenja odluka, ključni dokumenti često nisu dostupni, ne postoje redovite konferencije za javnost, a stvarn
o uključivanje građana i struke u formiranje javnih politika drastično se smanjuje. Umjesto napretka prema standardima članica Europske unije, Hrvatska i dalje stoji u mjestu – između obećanja o otvorenosti i zatvorenih vrata institucija”, upozorila je Bruna Marinović predstavljajući preporuke.
Izvršna direktorica Gonga, Oriana Ivković Novokmet, opisala je rad Vlade Andreja Plenkovića kao „vladavinu iza kulisa i donošenje odluka iza zatvorenih vrata”. Naglasila je tri ključna problema:
- Konspirativna izrada zakona – zakoni se oblikuju kao alat stranačkih interesa.
- Slabljenje i zarobljavanje neovisnih institucija – institucije koje bi trebale nadzirati vlast gube autonomiju.
- Učestali napadi na medije i civilno društvo – i to s najviših razina vlasti.
Preporuke Gonga dostupne su na ovoj poveznici.
