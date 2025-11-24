Oglas

zatvorena vrata institucija

Gong predstavio devet preporuka za otvorenost i transparentnost rada Vlade

N1 Info
24. stu. 2025. 12:47
Gong je u ponedjeljak predstavio preporuke za otvoreniju i transparentniju Vladu u desetoj godini mandata premijera Andreja Plenkovića

Povodom desete godine mandata predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, Gong je predstavio novi set preporuka za povećanje otvorenosti i transparentnosti rada Vlade.

"Hrvatska između obećanja o otvorenosti i zatvorenih vrata institucija"

„Građani i dalje nemaju uvid u procese donošenja odluka, ključni dokumenti često nisu dostupni, ne postoje redovite konferencije za javnost, a stvarn

o uključivanje građana i struke u formiranje javnih politika drastično se smanjuje. Umjesto napretka prema standardima članica Europske unije, Hrvatska i dalje stoji u mjestu – između obećanja o otvorenosti i zatvorenih vrata institucija”, upozorila je Bruna Marinović predstavljajući preporuke.

Izvršna direktorica Gonga, Oriana Ivković Novokmet, opisala je rad Vlade Andreja Plenkovića kao „vladavinu iza kulisa i donošenje odluka iza zatvorenih vrata”. Naglasila je tri ključna problema:

  1. Konspirativna izrada zakona – zakoni se oblikuju kao alat stranačkih interesa.
  2. Slabljenje i zarobljavanje neovisnih institucija – institucije koje bi trebale nadzirati vlast gube autonomiju.
  3. Učestali napadi na medije i civilno društvo – i to s najviših razina vlasti.

    Preporuke Gonga dostupne su na ovoj poveznici.
