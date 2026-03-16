Google Street View automobili ponovno snimaju hrvatske ceste, evo kada i gdje

Hina
16. ožu. 2026. 11:23
18.06.2024., Pula: Ovih se dana na pulskim prometnicama moze sresti sluzbeno Google street view vozilo. Photo: Sasa Miljevic / PIXSELL/PIXSELL
Automobili usluge Google Street View ponovno će od 24. ožujka voziti cestama u Hrvatskoj kako bi tijekom sljedećih mjeseci snimili nove panoramske fotografije i ažurirali podatke na platformi Google Maps, priopćila je u ponedjeljak tvrtka Google.

"Ovogodišnje fotografiranje obuhvatit će oko 30 naselja i više od 10.000 kilometara cesta, a vozila će, uz Zagreb, prometovati i ulicama Rijeke, Osijeka, Siska, Šibenika, Makarske, Paga, Valpova, Požege, Delnica, Visa, Varaždina i Trogira te drugim gradovima", stoji u priopćenju.

Usluga Street View u Hrvatskoj je dostupna od 2012., a od tada je više puta ažurirana, posljednji put 2025. godine. Nove fotografije trebale bi korisnicima olakšati snalaženje i istraživanje različitih odredišta.

"Redovitim fotografiranjem te se promjene mogu prikazati na usluzi Google Maps, što olakšava snalaženje, planiranje ruta i prethodno upoznavanje s lokacijom", ističu.

Prema podacima tvrtke, Google Maps ima više od dvije milijarde aktivnih korisnika mjesečno diljem svijeta te sadrži informacije o više od 250 milijuna tvrtki i lokacija, a više od deset milijuna internetskih stranica i aplikacija koristi Google Maps platformu.

Automobili Street Viewa opremljeni su kamerama od 360 stupnjeva koje snimaju panoramske fotografije, a prije objave slike prolaze obradu kojom se automatski zamućuju lica ljudi i registarske oznake vozila radi zaštite privatnosti.

PROČITAJTE VIŠE

