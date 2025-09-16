Apsurdna situacija u zagrebačkom kvartu. Problem se vidi i na Google Street Viewu

Preko puta Save, u Zapruđu, već su postavljeni moderni polupodzemni spremnici čiji su kapaciteti čak pet puta veći od običnih kontejnera. I na Borovju se planira njihovo postavljanje na devet lokacija, i to baš na onima ‘‘kritičnim‘‘ gdje se nakuplja smeće u hrpama, samo što još nije poznato kada će točno biti ugrađeni, ali je gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio da bi 2027. godine njih 2000 trebalo biti postavljeno diljem Zagreba.