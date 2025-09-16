Oglas

Problem s otpadom

Apsurdna situacija u zagrebačkom kvartu. Problem se vidi i na Google Street Viewu

N1 Info
16. ruj. 2025. 09:03
Pogled na arhitekturu koja okruzuje naselje Borovje.
Sanjin Strukic/PIXSELL

Na društvenim mrežama dijelile su se fotografije razbacanog smeća, a neke su hrpe dosezale visinu kontejnera

Zagrebački kvart Borovje ima očigledan problem s odvozom smeća; pored gotovo svakog kontejnera nalazi se brdo otpada. Među tim hrpama mogu se pronaći odbačeni stolci, televizori, pa čak i cijeli umivaonik – svi naslonjeni na prepune spremnike, piše Jutarnji.

Situacija ovog tjedna, iako loša, i dalje je mnogo bolja nego što je bila prošlog tjedna. Na društvenim mrežama dijelile su se fotografije razbacanog smeća, a neke su hrpe dosezale visinu kontejnera, zbog čega su odlagališta više izgledala kao reciklažna dvorišta. Prizori su izgledali kao da se smeće nije odvozilo ove godine.

google street view, borovje
Screenshot (Google Street View) - Ul. I. gardijske brigade Tigrovi 25, srpanj 2024.

Stanovnici Borovja uglavnom otpad bacaju u smetlarnike koji se nalaze u zgradama, no postoje i oni koji ih nemaju pa smeće moraju ostavljati u kontejnerima koji se nalaze na ulici. Neke su zgrade nedavno ugradile i velike spremnike, popularne boksove, pa je pristup ograničen samo stanarima. Pored takvih se nije stvarao nered sa smećem.

Preko puta Save, u Zapruđu, već su postavljeni moderni polupodzemni spremnici čiji su kapaciteti čak pet puta veći od običnih kontejnera. I na Borovju se planira njihovo postavljanje na devet lokacija, i to baš na onima ‘‘kritičnim‘‘ gdje se nakuplja smeće u hrpama, samo što još nije poznato kada će točno biti ugrađeni, ali je gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio da bi 2027. godine njih 2000 trebalo biti postavljeno diljem Zagreba.

google street view, borovje
Screenshot (Google Street View) - Ulica I. gardijske brigade Tigrovi 25, 16. rujan 2025.

Da problem s odvozom smeća ne traje tjednima ili mjesecima, dokazuju i snimke Googleova Street Viewa. Prošle godine, u srpnju, njihovo je vozilo uhvatilo ‘‘mini-Jakuševac‘‘ na Borovju; pored spremnika za komunalni otpad i plastiku nalazila se velika količina razbacanog smeća. Otpad se, prema rasporedu podružnice Čistoća, odvozi svakog tjedna: mješoviti otpad utorkom, a biootpad petkom. Plastika i papir odvoze se srijedom, svaka dva tjedna naizmjenično.

Borovje Zagreb otpad smeće

