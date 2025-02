Grlić Radman: Idemo dati šansu predsjedniku Milanoviću

Podijeli :

Patricija Flikac/PIXSELL

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman komentirao je u razgovoru za HRT jučerašnju inauguraciju Zorana Milanovića te političku situaciju u svijetu.

Kao odgovor na to što je američki predsjednik Donald Trump izbacio Europsku uniju iz pregovora, sastanak u Parizu je sazvao Macron i pozvao samo nekoliko europskih država. Danas se održava novi sastanak, a Grlić Radman je naglasio kako je Hrvatska pozvana na taj sastanak.

“Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će na tom sastanku. Puno je paralelnih formata i događanja koje idu u smjeru zaustavljanja sukoba u Ukrajini i stvaranja pravednog mira. Treba pozdraviti sve te inicijative. Ne treba tu gledati tko je pozvan, a tko nije. Bitno je što je cilj svih tih inicijativa u gdje je primarno zaustaviti rat, stvoriti uvjete za pravedan i dugotrajan mir, a imajući u vidu suverenost i cjelovitost Ukrajine. Premijer će kao i mnogi drugi sudjelovati online što ne umanjuje važnost tog sudjelovanja. To je već jedan uobičajen način sudjelovanja. Bitno je da smo svi na istom tragu rješavanja pitanja ruske agresije”, rekao je.

Kad se govori o ratu u Ukrajini, postoji puno podjela. Gordan Grlić Radman smatra kako se radi o različitim mišljenjima.

“Svi smo za to da se ta agresija prekine. Mir se mora postići uz sudjelovanje i Ukrajine”, dodao je.

O Zoranu Milanoviću

Predsjednik Zoran Milanović jučer je položio prisegu za svoj drugi petogodišnji mandat. Inauguraciji je prisustvovalo stotinjak uzvanika. Došli su bivši predsjednici, predstavnici institucija i udruga, Oružanih snaga, vjerskih zajednica, šefovi stranaka koje su Milanovića podržale u kampanji te obitelj i prijatelji, ali nitko iz Vlade. Gordan Grlić Radman je rekao kako nije pratio inauguraciju jer nije imao vremena.

“To je bilo u podne kad sam predsjedao koordinacijom za vanjsku mirovinsku politiku. Za Vladu je to radni dan. Ovdje je inauguracija koja uvijek ima elemente ceremonije, protokol i to je na stanoviti način jedna predstava. Možda je netko bio pozvan, ja nisam bio pozvan. To možda ne znači da bih išao. Sukladno dosadašnjoj praksi i iskustvu koju je imao predsjednik Milanović, to s njegove strane nije bila praksa. Treba se prisjetiti da nije došao na konstituiranje Hrvatskog sabora ili upada na Iblerov trg, kršenja Ustava i nikada nije čestitao državljanima Dan državnosti. Odluka HDZ-a i predsjednika je da se ne ide na tu inauguraciju koja ne pridonosi ništa”, rekao je.

Komentirao je odnose na relaciji Pantovčak-Banski dvori. Hoće li suradnja biti bolja? “Idemo dati predsjedniku Milanoviću šansu jer upravo govorimo o prvom mandatu gdje imamo jako loša iskustva. Vlada je bila konstruktivna i za suradnju. Naš rad je uvijek bio u institucionalnom okviru, a djelovanje je bilo usmjereno prema boljitku hrvatskih građana. Vlada je bila vrlo snažno angažirana u promicanju hrvatskih interesa. Milanovićev prvi mandat bio je obilježen konfliktnim izričajima. Ta suradnja bila je dočekana tako da je bila politička blokada i opstrukcija s Pantovčaka. Nadam se da sad to neće biti slučaj. Imali smo listu veleposlanika i generalnih konzula 2021. godine koja je još uvijek na stolu. Kome je više u interesu za rotaciju veleposlanika i generalnih konzula nego ministru vanjskih poslova koji s njima radi od jutra do mraka? To su kompetentni ljudi. Ta lista više ne postoji, mora se ići s novima ljudima. Imate jako puno diplomata, veleposlanika i generalnih konzula koji imaju uvjete za mirovinu. Dvije generacije nisu dobile priliku predstavljati državu. Najviše je u interesu ministru vanjskih poslova i Vladi da ima svije reprezentante u svijetu”, rekao je.

Istaknuo je kako svaka ozbiljna demokratska država i njeni institucionalni akteri upućeni su u interesu nacionalne politike i države uskladiti vlastita stajališta i imati zajedničke ciljeve.

“Uspješno vodimo hrvatsku vanjsku politiku. Hrvatska ima pozitivnu reputaciju u svijetu. Očekujemo od sukreatora vanjske politike da tome pridonese konstruktivno i da zajednički donesemo odluke koje su u interesu Hrvatske”, rekao je Grlić Radman.

