"Sjednica je trajala od 15 do 18 sati i upravo tema današnje sjednice je bila analiza plana sanacije minsitarstva i da mi damo svoj osvrt na to. Za sanaciju takve vrste otpada, i faze. Sve što smo dobili smo analizirali ova dva dana jer smo većinu dokumentacije dobili tada. Ukratko o metodama prije nego povjerenstvo izradi priopćenje što je sagledalo i koje stvari bi trebalo osnažiti da budu preciznije kada govorimo o sanaciji otpada. Prvo je provedba prekrivanja zakopanog otpada pri čemu studije koje su izrađene imaju i sadržaj koliko je unutra opasnog i koliko neopasnog otpada, ali to su procjene po dobivenim uzorcima. Sanacija zakopanog otpada ima četiri metode, i dvije su su najpraktičnije", rekao je za početak Lakušić.