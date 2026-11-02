prerada litija
Tvornica u Gospiću ostaje bez građevinske dozvole? Vučković: "Preispitali smo postupak..."
Tvornica za preradu litija u Smiljanskom polju kod Gospića, u koju je dosad uloženo više od 11 milijuna eura, najvjerojatnije će ostati bez građevinske dozvole.
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Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, nadležna ministarstva i Grad Gospić privode kraju konzultacije o poništenju dozvole izdane za pogon koji je već izgrađen, ali još nije počeo s proizvodnjom.
Naša Katarina Plantak pitala je danas ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković hoće li biti poništena ta dozvala.
"To pitanje ipak nije u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Mi smo preispitali postupak koji je ovdje ranije bio, te smo utvrdili da je došlo do pogrešne pravne kvalifikacije zahvata.
Svjesni smo da se to dogodilo u vremenu kad je investicija već građena i da to ima svoje dodatne izazove. No, svejedno, kad se utvrdi pogrešna pravna kvalifikacija koja može imati utjecaj na okoliš, mi smo dužni to reći i ispraviti. I to je bila naša zadaća.
Mi smo ove godine donijeli i rješenje da je potrebno provesti cjeloviti postupak procjene utjecaja na okoliš. Za nas je najvažnije da ne postoji neki rad objekta za koji nije proveden postupak okolišni koji je trebao biti proveden.
A, pitanje građevinske dozvole nije u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije", odgovorila je Vučković.
Na pitanje jesu li konzultacije o mogućem poništenju građevinske dozvole pri kraju, ministrica je odgovorila;
"To je prije svega pitanje izdavatelja dozvole i isti tako riječ je o pitanju o kojem se izadavatelj dozvole konzultira s Ministarstvom nadležnim za prostorno uređenje gradnju i državnu imovinu", pojasnila je.
Naša novinarka ju je pitala i što je s opasnim otpadom u vrećama, koji još nije uklonjen s lokacije.
"Riječ je o otprilike 100 tona preostalog otpada. On se još uvijek nalazi na lokaciji", rekla je ministrica, dodavši da u ovom trenutku ne može precizirati kada će biti uklonjen.
Govoreći o početku odvoza rasutog otpada iz Gospića, Vučković je izrazila uvjerenje da bi radovi mogli započeti ubrzo nakon završetka zakonom propisanih rokova.
"O tom se otpadu sada već puno zna i poprilično sam sigurna da će se krenuti odmah po završetku roka predviđenog Zakonom o javnoj nabavi, odnosno da će se izvođač odmah nakon toga moći uvesti u posao", poručila je ministrica.
Vučković je kazala i da danas ili sutra kreće pregovarački postupak za zakopani otpad te da će postupak trajati 15 dana.
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