Grad Zagreb povukao prve poteze u obračunu protiv Vlade, najavljen i mogući referendum

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije danas je najavio da će Gradska skupština 24. veljače uputiti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti zaključka Vlade da preuzme organizaciju dočeka rukometaša, kao i zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o prostornom planiranju. Ukoliko se Ustavni sud ne oglasi o tim pitanjima u roku od tri mjeseca, cijela progresivna oporba ići će u skupljanje potpisa za referendum.