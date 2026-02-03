Grad Zagreb povukao prve poteze u obračunu protiv Vlade, najavljen i mogući referendum

Zagrebačka Gradska skupština priopćila je da je njezin predsjednik Matej Mišić u svojstvu fizičke osobe podnio Ustavnom sudu prijedlog za postupanje u vezi sa Zaključkom Vlade RH, a koji se tiče organizacije dočeka hrvatske rukometne reprezentacije nakon osvojene brončane medalje na Europskom prvenstvu.
“Nažalost, ovdje više nije tema niti uspjeh rukometaša, niti jedan pjevač, niti jedna pjesma, nego pitanje postojanja demokracije i ustavom zajamčenog prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu”, kazao je predsjednik Mišić, naglašavajući kako se “dogodio napad HDZ-a na ustavni poredak”.
Prijedlog s tri točke
Ustavnom sudu predlaže se sljedeće:
- da razmotri ustavnost i zakonitost Zaključka Vlade RH s aspekta zaštite ustavnog jamstva prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
- da utvrdi da je predmetnim Zaključkom došlo do neustavnog zadiranja izvršne vlasti u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave
- da uputi Izvješće Hrvatskom saboru o uočenoj pojavi neustavnosti i nezakonitosti, radi zaštite ustavnopravnog poretka i osiguranja jamstva lokalne samouprave.
Zadiranje u djelokrug
Predmetnim Zaključkom Vlada Republike Hrvatske zadire u djelokrug jedinice lokalne samouprave (Grada Zagreba) preuzimanjem organizacije javnog okupljanja na javnoj površini bez suglasnosti/dozvola nadležnih lokalnih tijela, nastavlja se u priopćenju.
“Takvim postupanjem negira se ustavno jamstvo samostalnosti lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njezina djelokruga te krši načelo ustavnosti i zakonitosti kao i diobe vlasti čime se stvara opasan presedan izravne intervencije izvršne vlasti u pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu”, stoji u zaključku prijedloga za postupanje Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Zahtjev ustavnom sudu, a nakon toga - referendum
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije danas je najavio da će Gradska skupština 24. veljače uputiti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti zaključka Vlade da preuzme organizaciju dočeka rukometaša, kao i zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o prostornom planiranju. Ukoliko se Ustavni sud ne oglasi o tim pitanjima u roku od tri mjeseca, cijela progresivna oporba ići će u skupljanje potpisa za referendum.
