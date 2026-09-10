Gradonačelnik Omiša: Šteta u požaru veća od 110 milijuna eura

"Iznos od oko 110 milijuna eura obuhvaća ne samo objekte, vozila i plovila već i nasade, šume i ostalo što je stradalo. Ljudi su prijavili troškove, mi to sve popišemo i registriramo, onda će stručnjaci ići na teren i slučaj po slučaj provjeriti i dati svoje mišljenje o materijalnoj šteti", objasnio je Zvonko Močić.