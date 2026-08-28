Gradonačelnik Vukovara uoči Thompsonova koncerta: "Proveselimo se dostojanstveno..."

"Sutra će biti održan humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona, najveći i najmasovniji u povijesti Vukovara i cijele Slavonije. Proveselimo se dostojanstveno, ponosni na svoje, ne vrijeđajući nikoga. Pokažimo cijelom svijetu kako Hrvati i svi oni kojima je Hrvatska u srcu vole svoj dom, svoju jedinu Domovinu, svoju vjeru, svoju obitelj", napisao je Pavliček.