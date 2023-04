Grbin: Marušić otišla jer se Uskok previše približio stanovitom AP

Podijeli :

N1 / Nataša Vidaković

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u utorak kako se čini da se Uskok previše približio stanovitom AP zbog čega je ravnateljica Vanja Marušić morala otići, a čelnica Možemo! Sandra Bančić da je premijer Andrej Plenković "imao problema s nekim postupcima" Uskoka i da su "ga žuljali".

“Već sam jasno rekao da je šuplja priča da Vanja Marušić odlazi s čela Uskoka zbog prometne nesreće svog vozača. Još uvijek ne znamo ni radi li se o ostavci ili razrješenju i želimo čuti stvarne razloge koji stoje za njezina odlaska”, kazao je Grbin.

“To se mora raščistiti do kraja i ovog tjedna će se u Saboru održati sjednica Odbora za pravosuđe na kojoj ćemo tražiti da se održi tematska sjednica na koju će doći i glavna državna odvjetnica i bivša ravnateljica USKOK-a kako bi odgovorile na sva otvorena pitanja”, najavio je .

“Vrlo važno je da javnost dobije odgovore zašto je prestao mandat ravnateljici Uskoka, što stoji iza toga i radi li se doista o političkim pritiscima zbog toga što se Uskok svojim radom previše približio stanovitom AP, koji je svim svojim istupima pokazao da ga je ‘žuljala’ Vanja Marušić. To je pokazao svojom nervozom, živčanošću, napadima na sve živo oko sebe, od medija pa nadalje i da oni koji odgovorno rade svoj posao, u skladu sa zakonom njemu smetaju, a Uskok je jedan od njih”, istaknuo je, upitan za navode tjednika Nacional da je Marušić morala otići zato što je njen zamjenik EPPO-u predao prepisku u slučaju Žalac, a u kojoj se spominje AP.

Čelnica Možemo! Sandra Benčić nije željela ulaziti u to je li premijer Plenković naredio smjenu ravnateljice Uskoka Vanje Marušić kazavši da na to pitanje treba odgovoriti sam premijer.

“Imao je problem s nekim od postupaka Uskoka prema njegovim ministrima i o tome je javno govorio i znamo da su ga žuljala”, kazala je Benčić u Saboru podsjetivši na hapšenje bivšeg ministra gospodarstva Darka Horvata.

“Na uhićenje Horvata doslovno je napao Zlatu Hrvoj-Šipek i DORH, izravno se obratio DORH-u i propitivao je li to baš bilo nužno da se njegov ministar vikendom ujutro uhiti i zašto za to nije znao”, dodala je .

Ponovila je da su razlozi koji su ponuđeni javnosti o odlasku ravnateljice Uskoka Vanje Marušić u “najmanju ruku neozbiljni” i nisu razlozi za njezinu ostavku.

To da vozač za vrijeme obavljanja dužnosti napravi prometnu nesreću i da mora platiti štetu Uskoku je čudno. A ako je i trebao platiti štetu, a to nije učinio, je li za to zaista odgovorna ravnateljica Uskoka? upitala je.

„Ako se ravnateljica Uskoka time bavi kao menadžer uplata i isplata onda imamo ozbiljan problem”, ocijenila je Benčić.

