Sastanak u Londonu

Plenković: BiH je "vrlo blizu" početka pristupnih pregovora s Europskom unijom

author
Hina
|
22. lis. 2025. 18:23
Andrej Plenković
Kirsty Wigglesworth / via REUTERS

Bosna i Hercegovina je „vrlo blizu” početka pristupnih pregovora s Europskom unijom, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković na sastanku Berlinskog procesa u Londonu.

„Postoji još par sitnih detalja”, no „mislim da smo vrlo brzu tog trenutka”, odgovorio je Plenković na pitanje o tome kad bi BiH mogla otvoriti pregovore koje je Europsko vijeće uvjetno odobrilo u ožujku prošle godine. 

Očekuje se imenovanje glavnog pregovarača i njegovih eventualnih zamjenika s obzirom na ustroj BiH, a nakon toga treba prionuti reformama, rekao je premijer. 

„Hrvatska je tu najangažiranija u podršci i vjerujem da će se dogoditi vrlo brzo”, istaknuo je. 

Plenković je rekao da će se o toj temi „ako bude prigode” razgovarati na sastanku Europskog vijeća u četvrtak u Bruxellesu, ali svakako na susretu tog tijela u prosincu prije kojeg je planiran novi sastanak na vrhu EU – zapadni Balkan. 

„Za BiH je posebno važno da uoči izbora koji su za otprilike godinu dana pokuša riješiti pitanje pravednog izbornog zakona da svi budu zadovoljni i zastupljeni”, rekao je premijer. 

Berlinski proces format je pokrenut 2014. na konferenciji država zapadnog Balkana i na inicijativu Njemačke. Danas okuplja svih šest država tog područja, uz vlade partnere – iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije, Poljske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva – uz sudjelovanje europskih institucija, međunarodnih financijskih organizacija i predstavnika civilnog sektora.

Teme
BiH andrej plenković berlinski proces bosna i hercegovina članstvo u EU-u

