ŠEF DIPLOMACIJE

Grlić Radman: Naravno da je onaj dio Jadranskog mora koji je hrvatski – hrvatski. I Bruxelles je hrvatski

author
Hina
|
26. kol. 2025. 12:31
n1
N1

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak je rekao da u tekućim razgovorima s uredom predsjednika Zorana Milanovića očekuje formiranje zajedničke liste novih diplomata.

Šef diplomacije je nakon godišnje konferencije hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika rekao da su na skupu „utvrđene temeljne smjernice” diplomatskih djelovanja u vrlo izazovnom vremenu za međunarodne odnose. 

Govoreći o pitanju imenovanja veleposlanika, predmetu višegodišnjih nesuglasica Pantovčaka i Banskih dvora, ministar je rekao da se utvrdio „inicijalni papir” na kojem se sada radi s predstavnikom Milanovićeva ureda. 

„To je proces koji traje”, rekao je Grlić Radman, pa dodao da očekuje „konsolidiranje liste koja će u konačnici biti zajednička lista”. 

Nije htio govoriti o detaljima razgovora kako bi se „zaštitio integritet samog procesa” kojim se mora „promijeniti kompletna diplomatska i konzularna mreža” s obzirom na to da velik broj diplomata ima uvjete za mirovinu. 

„Naravno, isto tako treba dozvoliti novom naraštaju diplomata iz ministarstva vanjskih i europskih poslova da dobiju šansu zastupati Republiku Hrvatsku u inozemstvu”, kazao je. 

Njemački Jadran i hrvatski Bruxelles

Hrvatskim diplomatima danas se na konferenciji obratio i bivši irski premijer, politički veteran otočne države Bertie Ahern. Dan ranije veleposlanicima je govorio njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul, a u srijedu se očekuje palestinska ministrica vanjskih poslova Agabekjan Šahin.

Grlić Radman je u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji s Wadephulom kazao, u kontekstu dobrodošlice koju njemački turisti imaju na Jadranskom moru, rekao da ono „nije samo hrvatsko”, nego i „njemačko i europsko”. 

To je izazvalo kritike u dijelu javnosti pa je šef hrvatske diplomacije danas naglasio da je to rečeno figurativno, a da su oni koji su tu izjavu shvatili doslovno ili „licemjerni ili doista ograničeni”. 

„Naravno da je Jadransko more, onaj dio koji je hrvatski – hrvatski, kao što je Hrvatska suverena zemlja, neovisna. Svaki djelić njezinog teritorija, pa i njezino more”, naglasio je, pa dodao da je isto tako „i Bruxelles hrvatski”, a hrvatski građani europski građani. 

Teme
gordan grlić radman

