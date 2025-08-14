Oglas

Hrvatska po strani

Grlić Radman objasnio zašto nije među potpisnicima izjave zbog humanitarne krize u Gazi

author
Hina
|
14. kol. 2025. 13:05
05.08.2025., Knin - Sredisnja proslava povodom 30.obljetnice Vojno-redarstvene akcije Oluja 95, Gordan Grlic Radman Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Sime Zelic/PIXSELL

Hrvatska se stalno zalaže za humanitarnu pomoć Pojasu Gaze, poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i trajni i održivi mir između Palestine i Izraela, poručio je u četvrtak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Oglas

Dan nakon što je ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) kritizirano jer Hrvatska nije među 26 država koje su zbog humanitarne krize „neviđenih razmjera” pozvale Izrael da trenutno dopusti humanitarni pristup Pojasu Gaze, ministar je naglasio da Hrvatska djeluje "konkretnim političkim i diplomatskim koracima”. 

"Smatramo da je za stvarne pomake – posebno u zaštiti civila i osiguravanju pomoći palestinskom stanovništvu, potrebno postići usklađeni pristup država članica”, rekao je Grlić Radman

Podsjetio je da je Hrvatska do sada uputila 2,75 milijuna eura žurne humanitarne pomoći civilnom stanovništvu u Gazi putem međunarodnih organizacija te da je vlada ubrzo nakon početka rata u palestinskoj enklavi donijela odluku o donaciji 400 tona brašna. 

Hrvatska istovremeno „kroz vlastite diplomatske kanale” potiče izraelsku stranu „na mjere koje vode smirivanju situacije”, rekao je. 

"Također, tražimo zaštitu civilnog stanovništva i omogućavanje pristupa humanitarnoj pomoći. I tu je europsko jedinstvo ključno”. 

"Naš pristup temelji se na stalnom zalaganju za humanitarnu pomoć, poštovanju međunarodnog humanitarnog prava te postizanju trajnog i održivog mira utemeljenog na rješenju s dvije države”, nastavio je hrvatski šef diplomacije. 

Naglasio je da Hrvatska razmatra „sve aspekte prijedloga Europske komisije o privremenoj suspenziji dijela suradnje s Izraelom u okviru programa Obzor”. 

"Naša politika je odgovorna i principijelna. Usmjerena je na postizanje konkretnih rezultata, s jasnim ciljem pomoći stradalom stanovništvu i očuvanja stabilnosti na Bliskom istoku”, istaknuo je Grlić Radman.

Izjavu kojom se Izrael poziva na prekid blokade potpisalo je 19 članica EU-a, uz visoku predstavnicu za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i povjerenicu Europske komisije za Mediteran Dubravku Šuicu. Potpisnice su i Australija, Kanada, Island, Norveška, Švicarska i Japan, a među njima osim Hrvatske nema Njemačke ni Mađarske. 

Teme
Gaza Gordan Grlić Radman Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ