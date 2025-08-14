Grlić Radman objasnio zašto nije među potpisnicima izjave zbog humanitarne krize u Gazi

Izjavu kojom se Izrael poziva na prekid blokade potpisalo je 19 članica EU-a, uz visoku predstavnicu za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i povjerenicu Europske komisije za Mediteran Dubravku Šuicu. Potpisnice su i Australija, Kanada, Island, Norveška, Švicarska i Japan, a među njima osim Hrvatske nema Njemačke ni Mađarske.