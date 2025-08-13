Europski ministri upozorili na humanitarnu situaciju u Gazi. Ovo je reakcija Hrvatske

Izraelska pravila za nevladine organizacije koje se bave humantarnim radom u Gazi pogoršat će patnju stanovnika na tom području, upozorili su ministri vanjskih poslova iz 19 zemalja Europske unije. Među ministrima, koji upozoravaju na humanitarno stanje, ponovno nije bilo hrvatskog šefa diplomacije Gordana Grlića Radmana.
Dodatni izraelski zahtjevi, dogovoreni u ožujku, trebali bi stupiti na snagu početkom rujna, no Ujedinjeni narodi upozoravaju da će stvoriti još više papirologije za organizacije koje pružaju pomoć na okupiranim palestinskim teritorijima, te da bi moglo doći do toga da većina međunarodnih nevladinih organizacija bude deregistrirana do 9. rujna, prenosi Politico.
"Humanitarna patnja u Gazi dosegla je nezamislive razine. Glad se odvija pred našim očima", navodi se u izjavi koju je potpisalo 19 ministara vanjskih poslova EU-a, kao i ministri vanjskih poslova drugih europskih zemalja poput Islanda, Norveške i Švicarske, uz Australiju, Kanadu, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo. "Potrebne su hitne mjere kako bi se zaustavila glad", stoji u izjavi.
"Humanitarni prostor mora biti zaštićen, a pomoć se nikada ne smije politizirati. Međutim, zbog restriktivnih novih zahtjeva za registraciju, ključne međunarodne nevladine organizacije mogle bi biti prisiljene napustiti okupirana područja, što bi dodatno pogoršalo humanitarnu situaciju", poručuje se u izjavi.
Europski ministri u izjavi pozivali su Izrael da ovlasti sve međunarodne nevladine organizacije i 'deblokira' humanitarne aktere, kao i da olakša trenutni ulazak veće količine pomoći u Gazu putem UN-a i međunarodnih nevladinih organizacija. Također se navodi da na mjestima podjele pomoći ne bi smjelo biti ratnog djelovanja.
Među potpisnicima Dubravka Šuica, ali ne i Gordan Grlić Radman
Europska šefica diplomacije Kaja Kallas te povjerenice Dubravka Šuica i Hadja Lahbib također su potpisale priopćenje. Ranije u utorak, Lahbib je javno osudila izraelske akcije u Gazi, opisujući planove za vojno preuzimanje grada Gaze kao 'katastrofalne'.
Potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera izjavila je za da gladovanje, raseljavanje i ubijanje u Gazi 'izgledaju vrlo slično' genocidu.
Ministri vanjskih poslova Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Poljske i Rumunjske nisu potpisali najnoviju izjavu. Podsjetimo, ovo nije prvi put da se hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman nije pridružio europskim ministrima u zajedničkom apelu zbog situacije u Gazi, prenosi tportal.
