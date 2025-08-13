Europski ministri upozorili na humanitarnu situaciju u Gazi. Ovo je reakcija Hrvatske

"Humanitarna patnja u Gazi dosegla je nezamislive razine. Glad se odvija pred našim očima", navodi se u izjavi koju je potpisalo 19 ministara vanjskih poslova EU-a, kao i ministri vanjskih poslova drugih europskih zemalja poput Islanda, Norveške i Švicarske, uz Australiju, Kanadu, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo. "Potrebne su hitne mjere kako bi se zaustavila glad", stoji u izjavi.