24 ministra pozvala na dostavu pomoći u Gazu, ne i Grlić Radman: Stigao odgovor Ministarstva

Izrael mora dopustiti dolazak humanitarne pomoći u Gazu. Poruka je to 24 europske zemlje, ali ne i Hrvatske. Ministarstvo vanjskih poslova načelu s Gordanom Grlićem Radmanog odgovorilo je i zašto nije potpisalo zajedničku izjavu
Humanitarna patnja u Gazi dostigla je nezamislive razmjere. Glad se odvija pred našim očima – kaže Europske komisija.
"Nigdje u Gazi više nije sigurno", rekao je stanovnik Gaze Tareeq Hamed.
Dvadeset i četiri ministra vanjskih poslova izjavu su potpisala i pozvala Izrael da dopusti dostavu humanitarne pomoći. No ne i Gordan Grlić Radman. Ondje je tek potpis Dubravke Šuice, u ime Komisije. Iz ministarstva kažu – djeluju i politički i diplomatski, piše Dnevnik.
Hrvatska potiče izraelsku stranu na smirivanje
"Smatramo da je za stvarne pomake – posebno u zaštiti civila i osiguravanju pomoći palestinskom stanovništvu potrebnopostići usklađeni pristup država članica. S druge strane, kroz vlastite diplomatske kanale, Hrvatska potiče izraelsku
stranu na mjere koje vode smirivanju situacije", poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova.
Izostanak potpisa ne čudi lijevu oporbu.
Račan: Hrvatska službena politika nema stav
"Smatram da je Hrvatska trebala potpisati taj apel, to čak nije ni zahtjev, to čak nije ni formalno, to je naprosto stav, a Hrvatska službena politika nema stav", rekao je saborski zastupnik SDP-a Ivan Račan.
"Ne čudi to, Hrvatska vlada sustavno izbjegava preuzeti ikakvu odgovornost za situaciju u Palestini, to jest Gazi", rekao je saborski zastupnik Možemo Marin Živković.
Palestinu je u ovom trenutku priznalo više od 140 zemalja svijeta, a u rujnu to planiraju učiniti i Australija, Kanada, Francuska, Malta, Portugal i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Inicijativa iz klupa Možemo
Za priznanje je i ljevica, platforma Možemo od kolega iz saborskih klupa tražila je potpise, pismo planiraju poslati premijeru, a traže priznanje Palestine i zabranu izvoza i transfera oružja Izraelu.
"Zasada još nismo dobili potvrde od drugih klubova, ali se nadamo do kraja ovog mjeseca dobiti konkretne odgovore od svakog kluba zastupnika", dodao je Živković.
Podrška bi mogla stići i od člana vladajuće većine.
"Moj stav od početka je jasan i nedvosmislen, smatram da Hrvatska treba priznati Palestinu, i to bez ikakvih uvjeta, nadam se i očekujem da će se to uskoro dogoditi", rekao je Armin Hodžić.
Ali ne i od MOSTA.
"Podržavamo dvodržavno rješenje, ali ono treba biti posljedica dogovora. Ne znam u kojim bi granicama priznali Palestinu, a za razliku od Možemo, osuđujemo i Hamas kao terorističku organizaciju", rekao je saborski zastupnik Most-a Nikola Grmoja.
