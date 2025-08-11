Oglas

Grlić Radman sudjelovao na izvanrednom sastanku europskih ministara uoči summita na Aljasci

N1 Info
11. kol. 2025. 20:49
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovao je danas na izvanrednom online sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije (FAC) uoči summita na Aljasci.

Sastanak se održao uoči summita na Aljasci između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina kojem je fokus ruska agresija na Ukrajinu. Održava se u petak, 15. kolovoza, no točna lokacija još nije poznata.

Kako je u ponedjeljak priopćilo Ministarstvo, Grlić Radman je potvrdio "čvrstu i nepokolebljivu solidarnost Hrvatske s Ukrajinom suočenom s nastavkom ruske agresije".

Također je naglasio važnost deeskalacije sukoba na Bliskom istoku, uključujući što brži prekid vatre, neometanu isporuku humanitarne pomoći stanovnicima Gaze te oslobađanje talaca.

gaza goran grlić radman summit na aljasci

