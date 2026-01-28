gospodarsko socijalno vijeće
GSV podržao izmjene Zakona o strancima i Pravilnika o boravku stranaca u RH
Gospodarsko socijalno vijeće podržalo je Prijedlog izmjena Zakona o strancima i izmjene Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, koje se temelje na proteklom vremenu kad je riječ o tretmanu stranih radnika u RH, rekao je predsjednik GSV-a Ivan Mišetić.
Također je podržan Prijedlog izmjena Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji se tiče problema stranaca koji traže azil u RH, izvijestio je u srijedu u izjavi za medije predsjednik GSV-a i dopredsjednik HUP-a Mišetić.
Napomenuo je kako je Hrvatska udruga poslodavaca predložila da se raspravi o mjerama ograničenja cijena prehrambenih proizvoda koji već više od tri godine održava privremeni status nekih roba koje su pod cjenovnim ograničenjem. No točka "Mjere ograničavanja cijena prehrambenih proizvoda - izazovi i rješenja" skinuta je s dnevnog reda, dodao je.
Predsjednik HUP-a Mislav Balković istaknuo je kako je ta točka strateški važna za RH da ograničenje cijena koji se primjenjuje horizontalno na sve nije najbolje rješenje i da dugoročno radi popriličnu štetu primarnim poljoprivrednim proizvođačima i OPG-ovima.
Potreban je, kaže, set mjera koji bi bio uključiv prema onima kojima je pomoć najpotrebnija i osigurao gospodarstvo i domaću prerađivačku industriju da preživi kako se ne bismo u potpunosti okrenuli uvozu pojedinih jeftinih proizvoda.
Nažalost, danas nismo imali prave sugovornike, ministre poljoprivrede, gospodarstva i financija, rekao je Balković dodavši kako je izrada registra stanovnika jedno od mogućih rješenja da se kvalitetno vidi kome treba dati podršku. Našim proizvođačima nije svejedno hoće li to biti u lipnju, rujnu ili prije toga, dodao je Balković.
U ime sindikata predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović rekao je kako je moguće popuštanje mjera oko ograničavanja cijena prehrambenih proizvoda biti raspravljeno na jednoj od od idućih sjednica GSV-a.
Piletić: Trend potražnje za stranim radnicima jenjava zbog produljenja dozvola s jedne na tri godine
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić vezano uz zapošljavanje stranaca rekao je kako 2025. (170.000) imamo manje izdanih radnih dozvola nego 2024. (više od 206.000). Trend potražnje za stranim radnicima jenjava zbog produljenja dozvole s jedne na tri godine.
To se vidi u udjelu za novo zapošljavanje sa 64 posto od ukupno izdanih dozvola smanjio na 47 posto dok za produljenje dozvola onih radnika koji su već u Hrvatskoj sa 27 posto novih dozvola zapravo povećao na 41.000.
U prosincu 2025. smo imali 132.000 stranih radnika, napomenuo je Piletić dodavši da broj dozvola nije jednak broju stranih radnika u Hrvatskoj, jer su dozvole vezane i uz izmjene poslodavca i same gospodarske aktivnosti za koju je radna dozvola dobivena, rekao je.
Piletić je, govoreći o stranim radnicima, rekao kako je njih u prosincu 2025. godine 121.000 bilo iz trećih zemalja, kojima će za produljenje radne dozvole ili novo zapošljavanje biti potrebno da u roku od godine dana krenu s učenjem hrvatskog jezika pri čemu će im više od stotinu obrazovnih ustanova za cjeloživotno učenje pružati edukaciju.
Za radnike iz regije, njih gotovo 50.000, to neće biti potrebno jer ga uglavnom ili u potpunosti razumiju, rekao je, uz ostalo, Piletić.
