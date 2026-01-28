GSV podržao izmjene Zakona o strancima i Pravilnika o boravku stranaca u RH

Piletić je, govoreći o stranim radnicima, rekao kako je njih u prosincu 2025. godine 121.000 bilo iz trećih zemalja, kojima će za produljenje radne dozvole ili novo zapošljavanje biti potrebno da u roku od godine dana krenu s učenjem hrvatskog jezika pri čemu će im više od stotinu obrazovnih ustanova za cjeloživotno učenje pružati edukaciju.