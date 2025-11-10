"Jedno je demokracija, domoljublje, jedno su vrijednosti Domovinskog rata koje trebamo poštovati, ali nešto sasvim drugo je političko nasilje. Treba naglasiti, to političko nasilje nema boje, nije niti crvena, niti je plava, niti je lijevo, niti desno”, rekao je Habijan u povodu posljednjih incidenata u Zagrebu i Splitu koji su se dogodili uz manifestaciju Dana srpske kulture.