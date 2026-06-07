2.000 kamera i 25 monitora
HAC otkrio gdje se najčešće događaju prometne nesreće: "Kad vide more..."
Središnji centar za nadzor i vođenje prometa Hrvatskih autocesta upravlja s više od tisuću kilometara autoceste. Pet operatera koji se izmjenjuju u smjenama od 12 sati nadgleda deset autocesta i brojne obilaznice kako bi svatko mogao što sigurnije stići na svoje odredište.
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Uz pomoć 2 tisuće kamera i 25 monitora, da bi pomoć unesrećenima što prije stigla i da bi sve funkcioniralo u prometu, brigu vodi tim Hrvatskih autocesta, piše Marisabel Majić za HRT.
"Ili nam netko javi ili nam signalizira sustav videonadzora koji imamo. U slučaju da operateri već imaju informaciju, postavljaju znakove, signalizaciju, ograničavaju promet kako bi korisnici koji nailaze na sam događaj mogli usporiti i dalje obavještavaju sve službe koje trebaju i po potrebi organiziraju da se to što prije ukloni", objašnjava za HRT šef odjela za upravljanje i vođenje prometa Mario Belavić.
Smjena operatera traje 12 sati. Valentino Bernat je tu 7 godina, i kaže nam - uočili su da se 90 posto prometnih nesreća događa zbog žurbe, pretjecanja i nepoštovanja razmaka te na nekoliko učestalih točaka.
"Na autocesti A1, kad je sezona, na mostu Drežnik, u tunelu Sv. Marko, zatim čvor Rovanjska, tunel Sv. Rok, to su neka učestala mjesta gdje se događaju prometne nesreće. Tunel Sv. Marko je prvi tunel na koji vozači nailaze, sama svjetlost u tunelu im zasmeta, a čvor Rovanjska kad vide more, onda svi pogledaju valjda prema dolje i dolazi do nepažnje i prometnih nesreća", napominje Bernat.
Kada kolega preuzima smjenu, uvijek jedan drugome moraju prenijeti sve aktualnosti na cestama, kojih uvijek ima.
"Nema mirnog perioda. Kad završi sezona, krajem 9. mjeseca počinju radovi, pa su opet zastoji zbog radova, kad završe ti radovi, kreće zimska sezona, imamo praćenje zimskih uvjeta na cesti i onda dolaze proljetni radovi i tako ukrug", kaže.
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