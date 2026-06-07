HAC otkrio gdje se najčešće događaju prometne nesreće: "Kad vide more..."

"Ili nam netko javi ili nam signalizira sustav videonadzora koji imamo. U slučaju da operateri već imaju informaciju, postavljaju znakove, signalizaciju, ograničavaju promet kako bi korisnici koji nailaze na sam događaj mogli usporiti i dalje obavještavaju sve službe koje trebaju i po potrebi organiziraju da se to što prije ukloni", objašnjava za HRT šef odjela za upravljanje i vođenje prometa Mario Belavić.