Hrvatska Vlada i Hrvatski rukometni savez preuzeli su organizaciju svečanog dočeka za naše rukometaše, nakon što Grad nije pristao na doček koji će uključivati i nastup Marka Perkovića Thompsona, što je komentirala i Dalija Orešković.
Orešković je na društvenim mrežama komentirala: "Medalje koji naši sportaši osvajaju, osvajaju se za Hrvatsku! Za lijepu našu. Ne za NDH."
"Ako je kamen spoticanja bio Thompson kao izvođač, a ne njegova pjesma, to znači da se rukometaši koriste kao instrument koji otvara vrata uzvikivanju ustaškog pokliča! Večeras u 18 sati u organizaciji Vlade, ne slavi se sportski uspjeh, već uspjeh proustaške desnice u veličanju pozdrava i ideologije koja našu državu u njezinom ustavnom određenju poništava."
"Domoljubni građani bi ovakav doček morali bojkotirati. Čak i kada se radi o uspjesima sportskih reprezentacija, pravi domoljubi moraju ostati Domovini vjerni", stoji u objavi Dalije Orešković.
