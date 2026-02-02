Oglas

reakcija na vladinu najavu

Orešković: Večeras se u organizaciji Vlade slavi uspjeh proustaške desnice

author
N1 Info
|
02. velj. 2026. 11:47
Dalija Orešković
N1

Hrvatska Vlada i Hrvatski rukometni savez preuzeli su organizaciju svečanog dočeka za naše rukometaše, nakon što Grad nije pristao na doček koji će uključivati i nastup Marka Perkovića Thompsona, što je komentirala i Dalija Orešković.

Orešković je na društvenim mrežama komentirala: "Medalje koji naši sportaši osvajaju, osvajaju se za Hrvatsku! Za lijepu našu. Ne za NDH."

"Ako je kamen spoticanja bio Thompson kao izvođač, a ne njegova pjesma, to znači da se rukometaši koriste kao instrument koji otvara vrata uzvikivanju ustaškog pokliča! Večeras u 18 sati u organizaciji Vlade, ne slavi se sportski uspjeh, već uspjeh proustaške desnice u veličanju pozdrava i ideologije koja našu državu u njezinom ustavnom određenju poništava."

"Domoljubni građani bi ovakav doček morali bojkotirati. Čak i kada se radi o uspjesima sportskih reprezentacija, pravi domoljubi moraju ostati Domovini vjerni", stoji u objavi Dalije Orešković.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
