Hajdaš Dončić članovima SDP-a: "Nemamo više vremena za međusobna neslaganja"

Na Konvenciji održanoj u Karlovcu obratio se i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je članstvo upozorio da se za 24 mjeseca održavaju redovni parlamentarni izbori. "Nemamo više vremena za međusobna neslaganja i čarke ili za to da se hračne po stranci i iziđe iz nje, ako nije onako kako si je netko zamislio. To ponašanje ne može biti normalno. To je ponašanje dječaraca i djevojčica iz osnovne škole. Sada smo s time prekinuli", poručio je.