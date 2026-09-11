Hajdaš Dončić: Ljudi su zbog Plenkovića izgubili povjerenje u institucije

"Koja je mješavina tog otpada? Da li je to radioaktivni otpad iz bolnica? Netko kaže da da. Da li je to infektivni otpad? Netko kaže da da. Dakle, nitko vam ne zna koja je vrsta otpada. Zato vam se radi prvo plan sanacije, onda se radi trijaža, a nakon toga vam idu ova rješenja, ali ne idu PR rješenja", rekao je Hajdaš Dončić.