OTPAD U LICI
Hajdaš Dončić: Ljudi su zbog Plenkovića izgubili povjerenje u institucije
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u petak je poručio da su zbog Plenkovića ljudi izgubili povjerenje u institucije, da nitko, osim monitoringa vode, ne radi monitoring sijena, bunara i tla, a lički poljoprivrednici već sada trpe ogromne štete.
Hajdaš Dončić tvrdi da je Andrej Plenković prvi europski premijer koji je uspio silose koji su simbol blagostanja i poljoprivredne proizvodnje pretvoriti u kante za smeće.
"To je dokaz jednog urušavanja sustava koje se ne reflektira samo u urušavanju sustava koji bi trebao brinuti o okolišu. To se reflektira i to građani vide i u urušavanju zdravstvenog sustava obrazovnog sustava, urušavanju ekonomije. U Hrvatskoj sustav zapravo ne postoji", istaknuo je predsjednik SDP-a na konferenciji za novinare.
Upozorio je da se osim monitoringa vode, ne radi monitoring sijena, bunara i tla. "Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena u ekološku bombu", poručio je i dodao da prijedlog dijela zbrinjavanja otpada koji predlaže HDZ nema nikakvog smisla jer nema sanacijskog plana i trijaže na licu mjesta.
'Andrej Plenković je agent uvoza'
Predsjednik SDP-ova Savjeta za poljoprivredu Oliver Martinić iznio je program oporavka ličke poljoprivrede: trajna zabrana prenamjene poljoprivrednih parcela i poljoprivrednih kapaciteta u odlagališta otpada, besplatna i neovisna analiza tla, vode i hrane kako bi poljoprivrednici imali certifikate za kupce i tako uspostavili povjerenje, naknada štete onima kojima je pao promet i uvođenje moratorija na plaćanje državnog poljoprivrednog zemljišta.
"Hrvatski seljak je najbolji seljak u Europi. Mi smo ponosni na njega. Domaći proizvod je najbolji proizvod u Europi. Kupujte hrvatsko, to je naša poruka, ali moramo tim ljudima pomoći. Vrijeme je da zaštitimo hrvatskog seljaka, možda i kao ličkog medvjeda u ovome slučaju, takva je situacija.
SDP jedini na političkoj sceni brine o poljoprivredi. HDZ nema ministra poljoprivrede, HDZ nema predsjednika saborskog odbora i HDZ nema nikoga u Europskom parlamentu tko se bavi poljoprivredom. Zašto? Zato što je HDZ odustao od proizvodnje hrane. Andrej Plenković je agent uvoza", poručio je Martinić.
'Ljudi otpad ne žele jer su izgubili povjerenje u institucije'
Na novinarsko pitanje što SDP predlaže po pitanju zbrinjavanja gospićkog otpada s obzirom na to da se lokalne jedinice bune i nitko ne želi taj otpad, Hajdaš Dončić je odgovorio da prvo treba osnovati zajednički stožer, donijeti plan sanacije kojeg nema i napraviti trijažu na licu mjesta.
"Ljudi otpad ne žele jer su izgubili povjerenje u institucije i to je ključno", istaknuo je.
Novinari su ga pitali i podržava li Vladin potez da se neopasni otpad spali u cementarama. Hajdaš Dončić odgovorio je da prvo treba vidjeti imaju li cementare dozvole za to i ako imaju, da ih pokažu. Dodao je i kako svi koji se bave ovom temom znaju da osim hitne intervencije koja se odnosi na folije, treba sigurno godinu dana da se taj otpad zbrine.
"A znate li zašto? Zato jer su europski kapaciteti prekapacitirani", poručio je dodajući da SDP ne može odgovoriti na hipotetsko pitanje kamo s otpadom kada nitko ne zna kakav je otpad tamo.
'Nitko ne zna koja je to vrsta otpada'
"Koja je mješavina tog otpada? Da li je to radioaktivni otpad iz bolnica? Netko kaže da da. Da li je to infektivni otpad? Netko kaže da da. Dakle, nitko vam ne zna koja je vrsta otpada. Zato vam se radi prvo plan sanacije, onda se radi trijaža, a nakon toga vam idu ova rješenja, ali ne idu PR rješenja", rekao je Hajdaš Dončić.
Na novinarsko pitanje zašto podržava narativ da je lički krumpir sumnjiv kada za to ne postoji nikakav dokaz, Martinić je rekao da ne podržavaju nego da ljudi imaju pad prodaje.
"Tko bi od vas kupio lički krumpir u ovom trenutku? Znate koliko ga ljudi ne kupuje? Znate koji pad proizvodnje ima proizvođač piva? Znate li koliko ima pad proizvodnje proizvođač mlijeka, sira? Znači, HDZ je kriv za to. To je nedopustivo. Mi ovdje nudimo paket mjera pomoći proizvođačima. Ja želim zaštititi hrvatskog seljaka. Hrvatski seljak je ugrožen", poručio je Martinić.
O Krički i Radolović: Temperament je okej
Predsjednik SDP-a nije htio odgovoriti na pitanje je li i zašto smijenjen glavni tajnik stranke Marko Krička poručujući da je to isključivo interna stvar SDP-a o kojoj komunicira s članstvom.
Što se tiče incidenta u Istarskoj županiji u kojoj je sudjelovala SDP-ova vijećnica i saborska zastupnica Sanja Radolović, rekao je da je riječ o malo žešćoj raspravi, ali da je prava adresa za to pitanje sama Radolović.
"Temperament i to je okej. U politici morate imati malo erosa, bez erosa ništa", poručio je Hajdaš Dončić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare