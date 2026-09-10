"široko nepovjerenje"
Dio otpada iz Gospića putuje u cementare, a građani upozoravaju: "Ono najopasnije ostaje"
Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića trebalo bi biti spaljeno u dvije hrvatske cementare, objavila je Vlada. Sastav 33 tisuće tona zakopanog otpada analiziraju strane tvrtke.
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Iz Inicijative "Gospić je naš dom" pozdravljaju odluku o zbrinjavanju dijela otpada, ali upozoravaju da time problem nije riješen.
"Možemo reći da je sigurno pobjeda u smislu da su svi shvatili da se treba žurno postupati", rekao je za RTL Vjekoslav Bušić iz Inicijative. Ipak, dodaje da građani žele biti sigurni da će se otpad zbrinuti stručno i sigurno, uključujući njegov transport i obradu.
Iz Ministarstva poručuju da se prevozi isključivo neopasan otpad pod strogim nadzorom. No Bušić ističe kako među građanima postoji veliko nepovjerenje prema službenim informacijama.
"Ovaj dio otpada prema ključnim brojevima doista nosi oznaku neopasnog otpada. Ali vidimo široko nepovjerenje u cijeloj državi. Do toga su nas doveli nepostupanje, netransparentnost i izostanak informacija", tvrdi.
Najveća briga ostaje opasni otpad
Poseban problem, upozorava, predstavlja opasni otpad koji i dalje ostaje na kršu, nezaštićen i izložen oborinama.
"Nismo dobili nikakva jamstva. Najopasniji otpad, koji potencijalno najviše širi onečišćenje u okoliš i ugrožava zdravlje građana, i dalje ostaje problem", kaže Bušić.
Podsjeća da je Inicijativa još prošle godine tražila hitno prekrivanje otpada kako bi se spriječilo ispiranje štetnih tvari u podzemlje i vode.
"Istražne radnje na lokaciji završile su 3. listopada. Možemo se pitati zašto lokacija nije prekrivena prije godinu dana. Sada su krenule prve jače kiše i imamo novo razdoblje ispiranja tog otpada u podzemlje i vode", upozorava.
Hoće li zbog svega ponovno biti prosvjeda, zasad nije poznato. Bušić kaže da će Inicijativa pričekati 20. rujna i vidjeti hoće li se najavljene mjere doista provesti.
"Više ne vjerujemo obećanjima – želimo konkretne korake. Ako se ono što bude obećano i planirano ne bude ispunjavalo, imamo unaprijed planirane akcije", zaključio je.
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