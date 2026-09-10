Direktor Holcima: Neopasan otpad iz Gospića zbrinut ćemo sigurno

"Sada radimo plan kako ćemo to odraditi. Tako da u tih 45 dana bi se to trebalo zbrinuti. Otpad će se do Koromačna prevesti vjerojatno kamionima, kao i gorivo koje do sada dobivamo. Imamo apsolutan proces pod kontrolom. Kamioni ulaze ovdje u tvornicu, analiziraju se, otpad se pregleda, zatim se ovdje skladišti i onda se koristi dalje u tvornici, u proizvodnji cementa", pojasnio je Mirković.